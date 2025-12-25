ئەمشەو شاندی پارتی کۆتا کۆبوونەوە گرنگەکانی لە بەغدا دەکات

پێش 38 خولەک

بڕیارە ئەمشەو شاندی پارتی دیموکراتی کوردستان، دوای تەواوکردنی زنجیرەیەک دیداری سیاسی و یاسایی لەگەڵ لایەنە جیاوازەکانی عێراق، لە بەغداوە بەرەو شاری هەولێر بگەڕێتەوە.

مەبەستی سەرەکیی شاندەکە لەم سەردانەدا، گەیاندنی دیدگای پارتی بووە بۆ پێکهێنانی حکوومەتی داهاتوو و گفتوگۆکردن لەسەر مافە دەستوورییەکانی هەرێمی کوردستان.

دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ڕایگەیاند: شاندی پارتی لە دوا وێستگەکانی کارەکانیدا لە بەغدا، لەگەڵ محەممەد سەمعان، بەرپرسی بەرەی تورکمانی و گوڵشەن جەلال، بەرپرسی لقی بەغدای هەمان بەرە کۆبوونەوە، ئامانجی شاندەکە لەم دیدارانەدا، فراوانکردنی بازنەی گفتوگۆکانیان بووە بۆ دەرەوەی لایەنە شیعە و سوننەکان، تاوەکو لە نزیکەوە ئاگاداری بۆچوونی پێکهاتەکانی دیکەش بن لەبارەی شێوازی بەڕێوەبردنی دەوڵەت و حکوومەتی داهاتووی عێراق.

بەپێی زانیاری کوردستان24، هەر لە چوارچێوەی کارنامەی سەردانەکەدا، بڕیارە ئەمشەو شاندی پارتی لەگەڵ فایق زێدان، سەرۆکی ئەنجوومەنی باڵای دادوەری عێراق کۆببێتەوە، ئەم دیدارە بایەخێکی تایبەتی هەیە، بەوپێیەی شاندی پارتی دەیەوێت لە ڕووی یاساییەوە گفتوگۆ لەسەر پرسی دانیشتنی ڕۆژی دووشەممەی پەرلەمان بکات، کە فایق زێدان پێشتر جەختی لە پێویستی ئەنجامدانی ئەو کۆبوونەوەیە کردووەتەوە، هەروەها بڕیارە شاندەکە لەگەڵ لویس ساکۆ، پاتریارکی کلدانییەکان لە عێراق و جیهان کۆببێتەوە و پاشان بەرەو هەرێمی کوردستان بگەڕێتەوە.

دوای گەیشتنەوەیان بۆ هەولێر، ئەنجامی تەواوی کۆبوونەوەکان دەخرێنە بەردەم کۆبوونەوەیەکی فراوانی بەرپرسانی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستان،شاندەکە لە بەغدا کۆمەڵێک تێڕوانینی گرنگی لایەنە سیاسییەکانی (چوارچێوەی هەماهەنگی و لایەنەکانی دیکە)یان کۆکردووەتەوە سەبارەت بە میکانیزمی پێکهێنانی حکوومەت، جێبەجێکردنی دەستوور، پشکی پارتی لە کابینەی نوێ و دابینکردنی شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان لە بەغدا دەخرێنە ڕوو.

دیلان بارزان ڕایگەیاند: سەبارەت بە پرسی سەرۆکایەتیی کۆمار، ئەگەرچی لە کۆبوونەوە فەرمییەکاندا بە ڕاشکاوی باس نەکراوە، بەڵام پارتی دیموکراتی کوردستان جەخت لەوە دەکاتەوە کە بەپێی ئەنجامی هەڵبژاردنەکان و ئەو دەنگانەی بەدەستی هێناوە، پۆستی سەرۆک کۆمار بە مافی خۆی دەزانێت.

ئەم جموجۆڵە دیپلۆماسییانەی پارتی لە کاتێکدایە کە بەغدا گۆڕەپانی کۆبوونەوەی چڕوپڕی لایەنەکانی دیکەشە، بە شێوەیەک کە نوری مالیکی و قەیس خەزعەلی بۆ هەمان مەبەست کۆبوونەتەوە، تەواوی ئەم هەوڵانە بۆ ئەوەیە لایەنەکان بەرچاوڕوونییەکی تەواویان هەبێت بۆ دانیشتنی گرنگی ئەنجوومەنی نوێنەران کە بڕیارە لە ڕێکەوتی 29 کانوونی یەکەمی 2025 بەڕێوەبچێت.