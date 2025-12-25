شەپۆلێکی بەفر و باران هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە

پێش کاتژمێرێک

شارەزایەکی کەشناسی ئاماژە بەوەدەکات، لە شەممەی هەفتەی داهاتووەوە، شەپۆلێکی باران لە هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە و بەدوایدا بەفریش دەبارێت و بەهۆیەوە پلەکانی گەرما دادەبەزن.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 25ـی کانوونی یەکەمی 2025، محەممەد کەمال، شارەزای کەشناسی بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: بەهۆی کاریگەری نزمە پاڵەپەستۆیەکی دەریای ناوەڕاست ، پێشبینی دەکرێت لە بەرەبەیانی ڕۆژی شەممە ئاسمانی هەرێمی کوردستان لە ساماڵەوه بگۆڕێت بۆ هەور و پاشان باران بارین دەست پێبکات و سەرەتا لە سنوری پارێزگای دهۆکەوە دەست پێبکات و لەگەڵ هاتنی شەپۆلەکە ڕاستەوخۆ لە ( لە شێلادزێ ، ئامێدی،بامەڕنێ،دێرەلوک ، کانی ماسێ ) بەفر بارین دەگرێتەوە.

محەممەد کەمال گوتی: بە تێپەڕبوونی کات و لەنێوان نیوەڕۆی شەممە تاوەکوو ئێوارەکەی کاریگەری شەپۆلە باران بارینەکە فراوان دەبێتەوه بەرەو سنوری پارێزگای هەولێر و کەرکووک و سلێمانی ، وە لەگەڵ گەشتنی بەم ناوچانە بەفربارین له ( چۆمان،حاجی ئۆمەران،سەفین،وەرتێ،قەسرێ،وەڵزێ،سینەمۆکان) دەست پێدەکات، پاشان کاتەکانی شەوو درەنگ بۆ بەرەبەیانی یەکشەمە بارانەکە دەگاتە هەڵەبجە و گەرمیان.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، لەبەرەبەیانی یەکشەممە تاوەکوو نیوەشەوی یەکشەمە28ـی12ـی2025 لەسەرتاسەری ناوچەکانی کوردستان رێژەیەکی باشی باران دەبارێت و پێشبینی دەکرێت بڕی باران بارین لە نێوان 35 بۆ 60 ملم بێت و پلەکانی گەرما 6 تاوەکوو 8 پلە نزم دەبنەوە، هەروەها خێرای با 30 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا چالاک دەبێت.

دەربارەی بەفربارین، ئەو کەشناسە باسی لەوە کرد، شەپۆلی بەفر و باران لە نیوەڕۆی دووشەممە دەست پێدەکات ، ئەو ناوچانەی لەبەرزی 1000 مەترەوەن ئەگەری بەفر بارینیان هەیە ( سۆران و مێرگەسۆر و شەقڵاوه و سەفین و باڵەکایەتی و ئامێدی و بامەڕنێ و باتیفا و دێرەلوک و بارزان و پێنجوێن و بیارە و تەوێڵه و قەرەداغ و سەنگاوو و گرپچنه)، بەفر و باران بەشێوەی ناوبەناو تاوەکوو درەنگانی شەوی پێنجشەممە لەسەر هەینی 1ـی کانوونی دووەمی 2026 بەردەوامە و دواتر کۆتایی دێت.

لەماوەی کاریگەری ئەم چەند قۆناغەی شەپۆلی باران پێشبینی بڕی باران بەم جۆرەیە

هەولێر 45 بۆ 50 ملم

دهۆک 55 بۆ 60 ملم

کەرکوک 35 بۆ 40 ملم

سلێمانی 46 بۆ 50 ملم

هەڵەبجه 37 بۆ 48 ملم

سۆران 40 بۆ 70 ملم

گەرمیان 25 بۆ 35 ملم

ڕاپەڕین 50 بۆ 66 ملم.