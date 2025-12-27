شیعە و سوننەکان کاندیدانی دوو پۆستی پەرلەمان دیاری دەکەن

پێش 36 خولەک

لە کاتێکدا وادەی یەکەم دانیشتنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق نزیک دەبێتەوە، لایەنە سیاسییە سەرەکییەکانی شیعە و سوننە کۆبوونەوەکانیان چڕتر کردووەتەوە بۆ یەکلاکردنەوەی کاندیدەکانیان بۆ پۆستە سیادییەکان..

کاندیدی جێگری یەکەمی سەرۆکی پەرلەمان

چوارچێوەی هەماهەنگی شیعەکان ئەمڕۆ شەممە، 27ی کانوونی یەکەمی 2025، کۆبوونەوەیەکی گرنگ ئەنجام دەدات.

سەرچاوەیەک لە چوارچێوەی هەماهەنگی بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، کۆبوونەوەکە کە بڕیار بوو ڕۆژی دووشەممە، 29ی ئەم مانگە بەڕێوەبچێت؛ بەهۆی نزیکبوونەوەی وادەی یەکەم دانیشتنی خولی شەشەمی پەرلەمان، بۆ ئەمڕۆ پێشخراوە.

سەرچاوەکە گوتیشی، کۆبوونەوەی ئەمڕۆ تایبەت نییە بە یەکلاکردنەوەی کاندیدی سەرۆک وەزیران، بەڵکوو بۆ دیاریکردنی کاندیدی پۆستی جێگری یەکەمی سەرۆکی پەرلەمانە.

ئەم پۆستە پشکی شیعەکانە و لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی دەیانەوێت پێش دانیشتنی پەرلەمان کاندیدەکەیان یەکلایی بکەنەوە.

هەروەها، سەرچاوەکە ئاماژەی بەوەش کرد، تائێستا لایەنەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی شیعەکان لەسەر کاندیدی سەرۆک وەزیران نەگەیشتوونەتە هیچ ڕێککەوتنێک.

کۆبوونەوەی سوننەکان

لەلایەکی دیکەوە، بڕیارە هەر ئەمڕۆ شەممە، "ئەنجوومەنی سیاسیی نیشتمانی سوننەکان" کۆببێتەوە.

فەیسەڵ عیساوی، سەرکردە لە هاوپەیمانی عەزم بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، کۆبوونەوەکە بۆ دیاریکردنی کاندیدێکە بۆ پۆستی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق پێش وادەی دانیشتنی خولى نوێ.

بەگوێرەی قسەکانی ئەو سەرکردەیەی هاوپەیمانیی عەزم، سوننەکان هەموو هەوڵێکی خۆیان دەدەن لەسەر کاندیدێک بگەنە ڕێککەوتن. بە پێچەوانەوە، بە دوو کاندیدەوە بەشداریی دانیشتنی پەرلەمان دەکەن، ئەوانیش موسەنا سامەڕائی و محەممەد حەلبووسین. لەو حاڵەتەدا، هەر کاندیدێک لە پەرلەمان هەوڵی ڕازیکردنی زۆرترین لایەن دەدات بۆ مسۆگەرکردنی پۆستەکە.

نەریتی دابەشکردنی پۆستەکان

دوای هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراق، لایەنە سیاسییەکان کەوتوونەتە گفتوگۆ بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێ و دابەشکردنی پۆستە سیادییەکان. بەپێی نەریتی سیاسی لە عێراقدا، پۆستی سەرۆکی پەرلەمان بۆ سوننەکان، سەرۆک وەزیران بۆ شیعەکان و سەرۆک کۆمار بۆ کوردە.

خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق لە کاتێکدا دەست بەکارەکانی دەکات، هێشتا لایەنەکان لەسەر دیاریکردنی کاندید بۆ پۆستە سەرەکییەکان نەگەیشتوونەتە ڕێککەوتنی کۆتایی.

چاوەڕوان دەکرێت کۆبوونەوەکانی ئەمڕۆی شیعە و سوننە هەنگاوێکی گرنگ بێت بەرەو یەکلاکردنەوەی بەشێک لەو پۆستانە، بە تایبەت پۆستەکانی سەرۆکایەتی پەرلەمان، ئەمەش لە کاتێکدایە کێبڕکێی تووند لەناو ماڵی شیعە و سوننەدا بۆ بەدەستهێنانی ئەو پۆستانە بوونی هەیە.