ئیکۆ عێراق: بەرهەمی ئەمساڵی نەوتی عێراق بەراورد بە پار %30 کەمتر بووە

پێش 45 خولەک

ڕوانگەی 'ئیکۆ عێراق' ڕایگەیاند، کۆی بەرهەمی نەوتی عێرق لە سالی 2025 دا، نزیکەی یەک ملیار و نیو بەرمیل بووە، ئەمەش لە چاو بەرهەمی پاردا %30.8 کەمتر بووە.

ڕوانگەکە، لە ڕاگەیەنراوێکی ڕۆژنامەوانیدا، ئاشکرای کردووە "ئەمساڵ یەک ملیار و 470 ملیۆن و 321 هەزار بەرمیل نەوت لە کێڵگە نەوتییەکانی عێراق دەرهێنراوە. پاش بڕیاری ئۆپێک بە زیادکردنی بەرهەمهێنانی نەوت لە دوامانگەکانی ئەمساڵدا، بەرهەمی نەوتی عێراقیش زۆرتر بووە.

ئیکۆ عێراق، ڕوونیشی کردەوە " لە سێ مانگی یەکەمی ئەمساڵدا 365 ملیۆن و 130 هەزار بەرمیل نەوت و لە دووەم سێ مانگدا 363 ملیۆن و 545 هەزار بەرمیل نەوت بەرهەم هاتووە و سێ مانگی سێیەمیش 373 ملیۆن و 888 هەزار بەرمیل و لە سێ مانگی کۆتایی ئەمساڵیشدا 376 ملیۆن و 758 هەزار بەرمیل بەرهەم هاتووە."

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکەی ڕوانگەی ئیکۆ عێراق، بەرهەمی ڕۆژانەی نەوتی خاوی عێراق لە ئەمساڵدا چوار ملیۆن و 30 هەزار بەرمیل بووە. لە کاتێکدا ساڵی 2024 بەرهەمی ڕۆژانەی نەوتی خاوی عێراق گەیشتبووە چوار ملیۆن 190 هەزار بەرمیل.

ڕوانگەکە، هۆشداری دەدات لەوەی پشتبەستنی عێراق بە نەوت، وەک تاکە سەرچاوەی دارایی، مەترسیی گەورەی بۆ سەر ئابووریی وڵاتەکە دەبێت ئەگەر نرخی نەوت لە بازاڕەکانی جیهاندا کەم ببێتەوە. بۆ ڕێگریی لە قەیرانی ئابووری لە داهاتوودا، پێویستە بیر لە ستراتیجیی ئابووریی نوێ بکرێتەوە.