زاخۆ بۆ یارییەكەی ئەمڕۆ لە 3 ئەستێرەی بێبەش دەبێت

زاخۆ بۆ رووبەڕبوونەوەی گەرمە گەشتی رەمادی كردووە

پێش کاتژمێرێک

لە یارییەكی دواخراوەکی گەڕی هەشتەمی خولی ئەستێرەکانی عێراق، یانەی زاخۆ لە دەرەوەی یاریگەی خۆی دەبێتە میوانی یانەی گەرمە، بۆ ئەم یارییە زاخۆ لە توانایەكانی 3 یاریزانی كاریگەری یانەكەی بێبەش دەبێت.

زاخۆ دوای بردنەوە گەورەکەی بەرامبەر یانەی عەینی ئیماڕاتی، لە جامی یانەکانی کەنداو، ئەمڕۆ کاتژمێر 06:00ـی ئێوارە بە کاتی هەولێر، لە یارییەكی دواخراوەکەی گەڕی هەشتەمی خولی ئەستێرەکانی عێراق، لە دەرەوەی یاریگای خۆی و لە شاری رەمادی دەبێتە میوانی یانەی گەرمە.

ویسام رزق، راهێنەری قەتەری یانەی زاخۆ بۆ ئەم یارییە لە تواناكانی شێركۆ كەریم و ئەحمەد ئیبراهیم بەهۆی پێكانەوە بێبەش دەبێت، هەروەها محەمەد عەلی عەبودیش بۆ ئەم یارییە لە لایەن فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق راگیراوە. جگە لەوەش هێشتا وادەی گەڕانەوەی هێرشبەری یانەكە بەیار زەكی دیار نییە كە لە ماوەكانی رابردوو لە قەتەر نەشتەرگەرییەكی گەورەی بۆ كراوە.

زاخۆ ئەم وەرزە لە کۆی حەوت یاری رابردووی، خاوەنی چوار بردنەوە و بەرامبەربوونێک و دوو دۆڕانە و بە کۆکردنەوەی 13 خاڵ، خانەی حەوتەمی ریزبەندی خولەکەی گرتووە، لە بەرامبەردا گەرمە ئەو یانەیەش 13 خاڵی هەیە و بە جیاوازی گۆڵ خانەیەک لە پێش زاخۆ دێت.

یانەكانی زاخۆ و گەرمە پێشتر تەنها دووجار لە مێژوو رووبەڕووی یەكتری بوونەتەوە، ئەویش وەرزی رابردوو لە خولی ئەستێرەکانی عێراق لەو دوو یارییەش زاخۆ بردنەوەیەك و یەكسانبوونێكی تۆمار كرد.