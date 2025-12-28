بڕی بارانبارینی 24 کاتژمێری ڕابردوو بڵاوکرایەوە

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانیی هەرێمی کوردستان، بڕی بارانبارینی وێستگەکانی لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان بۆ ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردوو، (لە کاتژمێر 9ـی بەیانیی ڕۆژی 27-12-2025 تا 9ـی بەیانیی ئەمڕۆ 28-12-2025) ڕاگەیاند.

بەپێی ئامارەکان، لە زۆربەی ناوچەکان بارانی باش باریوە و زۆرترین بڕیش لە پارێزگای سلێمانی لە شارۆچکەی یاخسەمەر تۆمار کراوە کە 132 ملیمەتر بووە.

بڕی بارانبارین لە پارێزگاکان بەم شێوەی خوارەوەیە:

پارێزگای سلێمانی:

- یاخسەمەر: 132 ملم

- سەید سادق: 115 ملم

- چوارتا: 109.5 ملم

- قەڵادزێ: 94.5 ملم

- چوارقوڕنە: 83.3 ملم

- بازیان: 72.4 ملم

- سنگاو: 66.6 ملم

- چەمچەماڵ: 60.6 ملم

- قەرەداغ: 53.8 ملم

- هەڵشۆ: 48.6 ملم

- قەرەهەنجیر: 38.8 ملم

- سلێمانی (ناوەندی پارێزگا): 38.6 ملم

- تەق تەق: 36 ملم

- دەربەندیخان: 9 ملم

- سپی سەنگ: 3.8 ملم

- لە وێستگەکانی دوکان، ماوەت و پێنجوێن هیچ بڕە بارانێک تۆمار نەکراوە.



پارێزگای دهۆک:

- دینارتە: 120.5 ملم

- بجیل: 83.3 ملم

- چەمانکێ: 76 ملم

- زاویتە: 76 ملم

- شێلادزێ: 68.5 ملم

- باتیفا: 56 ملم

- دێرەلوک: 55 ملم

- سەرسەنگ: 50 ملم

- مانگێش: 40 ملم

- قەسرۆک: 37 ملم

- ئامێدی: 35 ملم

- زاخۆ: 33.1 ملم

- باعەدرێ: 33 ملم

- گردەسێن: 32 ملم

- دهۆک (ناوەندی پارێزگا): 28.8 ملم

- شێخان: 20 ملم

- بەردەڕەش: 15.5 ملم

- سیمێل: 9.3 ملم



پارێزگای هەولێر:

- مێرگەسۆر: 124 ملم

- نازەنین: 107.1 ملم

- شەقڵاوە: 100 ملم

- بارزان: 82 ملم

- خەلیفان: 82 ملم

- هەولێر (ناوەندی پارێزگا): 70.8 ملم

- ڕواندز: 66.2 ملم

- هیران: 63 ملم

- چۆمان: 62.1 ملم

- پیرمام: 52 ملم

- سۆران: 45.4 ملم

- بەنداوی گۆمەسپان: 41.4 ملم

- بەنداوی دۆستی: 41.4 ملم

- سیدەکان: 40.5 ملم

- شەمامک: 32.1 ملم

- خەبات: 16.8 ملم

- حاجی ئۆمەران: 1.2 ملم

- لە وێستگەکانی کۆیە و دیبەگە هیچ بارانبارینێک تۆمار نەکراوە.



پارێزگای کەرکووک:

- تەکیەی جەباری: 50 ملم

- شوان: 36.3 ملم

- کفری: 8.6 ملم

- مەیدان: 3.6 ملم

- کەلار: 1.6 ملم

- خانەقین: 1.2 ملم

- لە ناوەندی کەرکوک و خورماتوو هیچ بارانێک نەباریوە.



پارێزگای هەڵەبجە:

- تەوێڵە: 15.5 ملم

- بیارە: 15 ملم

- سیروان: 6.2 ملم

- هەڵەبجە (ناوەندی پارێزگا): 6 ملم

- خورماڵ: 3.6 ملم