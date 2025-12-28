راستییەكان لەبارەی داواكاری كریستیانۆ بۆ یاریكردن هاوشانی مێسی
بیرۆكەی یاریكردنی كریستیانۆ و مێسی هاوشانی یەكتر لە ئینتەر مەیامی
سەرچاوەیەكی راگەیاندی ئیسپانیا راپۆرتێكی بڵاوكردووەتەوە لەبارەی داواكاری کریستیانۆ ڕۆناڵدۆی ئەفسانەی پورتوگالی بۆ ئەوەی هاوشانی لیۆنێل مێسی لە ئینتەر مەیامی یاری بكات و بەیەكەوە لە یەك تیپ كاروانی یاریكردنیان بەشێوەیەكی ناوازە كۆتایی پێ بێنن.
ئەمڕۆ یەكشەممە، 28 دێسێمبەری 2025، ڕۆژنامەی مۆندۆ دیپۆرتیڤۆی ئیسپانیا بە مانشێتێكی گەورە نووسیویەتی: ئەوەی كە پێشبینی دەكرا مەحاڵ بێت دەكرێت ببێتە راستی، پرسیارەكە ئەوەیە کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ و لیۆنێل مێسی دەتوانن لە یەك تیپ بەیەكەوە یاری بكەن و کۆتایی بە ژیانی وەرزشی خۆیان بهێنن.
موندۆ جەختی لەوە كردووەتەوە ئەستێرە پورتوگالییەکە بەڕێوەبەری كارەكانی ئاگادار كردووەتەوە بۆ ئەوەی ئۆفەرێك پێشکەشی ئینتەر میامی بكات، بۆ ئەوەی هاوشانی یەكێك لە گەورەترین ركابەرەكانی مێژووی تۆپی پێ لەیەك تیپ یاری بكات.
سەرچاوەكە نووسیویەتی: بەپێی زانیارییەکان، کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ ئامادەیی خۆی دەربڕیوە بۆ وەرگرتنی مووچەیەکی زۆر کەمتر لەوەی ئێستا لە سعودیە وەریدەگرێت، لەپێناو ئەو خواستە قووڵەی ئەستێرە پۆرتوگالییە تەمەن 40 ساڵییەكە كە تامەزرۆیە شانبەشانی مێسی یاری بكات، دۆن دەیەوێت پێش ئەوەی واز لە یاریكردن بهێنێت ئەو دەرفەت و ئەزموونە ناوازەیە تاقی بكاتەوە و دووانەیەكی جوان هاوشانی مێسی پێكبهێنێت و جارێكی دیكە چێژ بۆ هەوادارانیان بگەڕێننەوە.
موندو ئاماژەی بۆ ئەوەش كردووە بیرۆكەی كریستیانۆ رۆناڵدۆ پەیوەندی بەوە نییە كە زۆر سەرسامی لیۆنێل مێسییە، تەنیا دەیەوێت لە كۆتایی تەمەنی یاریكردنی بە دروستكردنی دووانەیەك لەگەڵ مێسی دیارییەك پێشكەشی هەوادارانی تۆپی پێ بكات و مێژووییەكی بێهاوتا بەیەكەوە بنووسنەوە، بۆیە كریس بە جددی و راستی بیر لەو هەنگاوە دەكاتەوە و ئەم بابەتەی لەگەڵ بریكاری كارەكانی تاوتوێ كردووە.
موندۆ هێمای بۆ ئەوە كردووە یەكێك لە پاڵنەرەكانی كریستیانۆ بۆ ئەوەی پەیوەندی بە ئینتەر مەیامی بكات شكاندنی ئەو ژمارە پێوانەییە كە دەیەوێت ژمارەی گۆڵەكانی بگەیەنێتە 1000 هەزار گۆڵ و وەكو گۆڵكاری مێژووی تۆپی پێ بمێنێتەوە، دۆن دەتوانێت ببێتە جێبەجێكاری لێدانە پێناڵتییەكان و لە لایەكی دیكەیشەوە سوود لە پاسە ئەفسووناوییەكانی مێسی وەربگرێت.