ئەیاد کاکەیی: تۆمەتبارانی دیکەی ئەنفالی بارزانییەکان دادگایی دەکرێن

پێش کاتژمێرێک

پارێزەری دۆسیەی جینۆسایدی بارزانییەکان ئاماژە بەوە دەکات، ئامادەبوونی دایک و کەسوکاری ئەنفالکراوان لە دادگای باڵای تاوانەکان کەیسەکەی زۆر بەهێزترکرد، وەک شایدحاڵ گوتەیان لێ وەرگیرا.

یەکشەممە، 28ـی کانوونی یەکەمی 2025، ئەیاد کاکەیی، پارێزه‌ری دۆسیه‌ی جینۆسایدی بارزانییه‌كان لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند: ئەمڕۆ دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق دوو تۆمەتباری دادگایی کرد، یەکێکیان لیوا شاکر تەها، لیوای ئاسایش بووە، دانپێدانانی لێ وەرگیراوە، چۆن لە جینۆسایدی بارزانییەکان بەشداریکردووە و بارزانییەکانیان تاوەکوو ئەنبار و فەلوجە و ناوچەکانی دیکەیان بردوون.

هەروەها ئاماژەی بەوە دا، لە کاتی دادگایکردن ژمارەیەک ئافرەتی بارزانی وەک شایدحاڵ ئامادە بوون و گوتەیان لێ وەرگیرا، چونکە ئامادەبوونی ئەو شایەدحاڵانە کەیسەکەی زۆر بەهێزتر کرد و

هاوکات تاوانباری سەرەکی ئامادەبوو و بڕیارێکی پڕ بەپێستی بۆ دەرچوو، ئەویش لە سێدارەدان بوو.

باسی لەوەش کرد، ژمارەیەک تۆمەتباری باڵای دیکە دەستگیرکراون و لە داهاتوو فەرمانی لە سێدارەدانیان بۆ دەردەکرێت، تۆمەتباربوونە بە جینۆسایدی ئەنفال، هەروەها جەخت لەوە دەکەینەوە، بەغدا بە زوویی قەرەبووی کەسوکاری شەهید و ئەنفالکراوان بکات و سوپاسی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و نوسینگەی مەلا مستەفا بارزانی دەکەین بۆ ئەو پاڵپشتیە بەردەوامیە.

دادگاکە ئەمڕۆ یەکشەممە، 28ـی کانوونی یەکەمی 2025، بە سەرۆکایەتی دادوەر سەعد خەزعل جاسم لامی و ئەندامێتیی دادوەران عەلی کەمال جابر، محەممەد عەبدولڕەزا حەتتاب، فیراس مەحموود ئیسماعیل و باسم ساڵح محەممەد، دوو ئەفسەری پێشووی ڕژێمی بەعسی عێراق بەناوەکانی شاکر تەها یەحیا غەفور ئەلدووری و سەعدون سەبری جەمیل جومعە ئەلقەیسی، بە تۆمەتی تێوەگلانیان لە ئەنفالی بارزانییەکان، دادگایی کرد.

دادگا بڕیاری دا بە سزای لەسێدارەدان بەشێوەی خنکاندن تا مردن بۆ تاوانبار شاکر ئەلدووری. ئەم سزایە لەسەر بنەمای ماددەکانی 12 و 15ی یاسای دادگای باڵای تاوانەکانی عێراقی ژمارە 10ی ساڵی 2005، هەروەها ماددەی 406ی یاسای سزادانی عێراقی ژمارە 111ی ساڵی 1969 دەرچووە.

ناوبراو بە تاوانی بەشداریکردن لە ئۆپەراسیۆنی لەسێدارەدانی بەکۆمەڵی بارزانییەکان و فڕێدانیان بۆ ناو گۆڕی بەکۆمەڵ لە ناوچەی فەللوجە/سەقلاویە، کە بە تاوانی جینۆساید و تاوانی دژ بە مرۆڤایەتی هەژمار کراوە، سزا درا.