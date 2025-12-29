چوارچێوەی هەماهەنگی هەڵوێستی خۆی لەسەر کاندیدەکانی سەرۆکی پەرلەمان ئاشکرا دەکات

پێش 3 کاتژمێر

عەبدولرەحمان جەزایری، سەرکردە لە "چوارچێوەی هەماهەنگی"، هەڵوێستی هێزە سیاسییەکانی شیعەی سەبارەت بە کاندیدەکانی پۆستی سەرۆکی پەرلەمان ڕاگەیاند و ئاماژەی بەوە کرد، لایەنە شیعەکان پشتیوانی لە بژاردەی زۆرینەی هێزە سوننەکان دەکەن.

جەزایری لە لێدوانێکدا بۆ ئاژانسی "شەفەق نیوز" ئاماژەی بەوە کرد: "هێزەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی پشتیوانی هەر کەسێک دەکەن کە سوننە لەسەری ڕێکبکەون."

سەبارەت بە پۆستی جێگری یەکەمی سەرۆکی پەرلەمان کە پشکی شیعەکانە، جەزایری ئاشکرای کرد؛ چوارچێوەی هەماهەنگی خەریکی یەکلاکردنەوەی کاندیدەکەیەتی. بەگوێرەی زانیارییەکان، "ئەحمەد ئەسەدی"، وەزیری ئێستای کار و کاروباری کۆمەڵایەتی، کاندیدی سەرەکی و بەهێزە بۆ وەرگرتنی ئەو پۆستە. گوتیشی: "پرسی یەکلاییکردنەوەی پۆستە باڵاکان زۆر نزیک بووەتەوە."

ئەم لێدوانانەی چوارچێوەی هەماهەنگی دوای ئەوە دێن ئێوارەی یەکشەممە، چوار هاوپەیمانیی سەرەکیی سوننە (تەقەدوم، سەروەری، حەسم، و جەماوەری نیشتمانی) دوای کۆبوونەوەیەکی درێژ، بە فەرمی "هەیبەت حەلبووسی"یان وەک کاندیدی خۆیان دەستنیشان کرد.

لە بەرامبەردا، هاوپەیمانی "عەزم" بە سەرۆکایەتی موسەننا سەمەرائی، سووربوونی خۆی لەسەر کاندیدکردنی سەمەرائی بۆ هەمان پۆست دووپاتکردەوە، ئەمەش ململانێی نێوان سوننەکان بۆ دانیشتنی پەرلەمان توندتر دەکاتەوە.