سوپای سووریا بنکەی "تەنەف"ـی گرتە دەست
دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا، سوپای سووریا بە تەواوی ئەرکی بەڕێوەبردنی بنکەی سەربازیی تەنەفی گرتە ئەستۆ.
دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە تەنەف و گواستنەوەیان بۆ نێو سنووری ئوردن، وەزارەتی بەرگریی سووریا لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند؛ بە هەماهەنگی لەگەڵ لایەنی ئەمریکی، یەکەکانی سوپای وڵاتەکە تەواوی بنکەکە و دەوروبەریان کۆنترۆڵ کرد.
لە درێژەی راگەیەنراوەکەدا هاتووە، سوپای عەرەبیی سووریا لەسەر تەواوی سنووری وڵاتەکەی لەگەڵ ئوردن و عێراق لە بیابانی تەنەف بڵاو بووەتەوە.
هێزەکانی ئەمریکا پێشتر لە چوارچێوەی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتیی دژی داعش لەو بنکەیە جێگیر بوون، دوێنێ (چوارشەممە، 11ـی شوباتی 2026)، بە هەماهەنگی لەگەڵ سوپای سووریا و حکوومەتی ئوردن، هێزەکانیان گواستەوە بنکەی (Tower 22) لە ناو خاکی ئوردن کە تەنیا چەند کیلۆمەترێک لە تەنەفەوە دوورە.
بنکەی سربازیی تەنەف لە ساڵی 2016 لەلایەن هێزەکانی ئەمریکاوە لە سێگۆشەی سنووریی نێوان سووریا، عێراق و ئوردن دامەزرا. ئامانجی سەرەکیی ئەم بنکەیە رووبەڕبوونەوەی تیرۆریستانی داعش و رێگریکردن بوو لە فراوانبوونی هەژموونی سەربازیی لایەنە بیانییەکان لە ناوچەکەدا.