ئەمریکا: دەبێت حکوومەتی داهاتووی عێراق سەربەخۆ بێت

پێش 19 خولەک

جۆشوا هاریس، هەڵسوڕێنەر باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا، رایگەیاند، ئەمریکا تەواوی ئامرازە بەردەستەکانی بەکاردەهێنێت بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئەو چالاکییانەی ئێران کە دەبنە هۆی ناسەقامگیری لە عێراق، جەختیشی کردەوە، پێویستە حکوومەتی داهاتووی عێراق بە تەواوی سەربەخۆ بێت.

پێنجشەممە 12ـی شوباتی 2026، جۆشوا هاریس هەڵسوڕێنەر باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا لەگەڵ عەبدولحوسێن موسەوی، سەرۆکی هاوپەیمانی رەوتی نیشتمانی کۆبووەوە، بە گوێرەی راگەیندراوێکی باڵیۆزخانەی ئەمریکا، لە دیدارەکەدا هاریس ئاماژەی بە گرنگیی پاراستنی سەروەریی عێراق و بەهێزکردنی پەیوەندییە ئابووری و سیاسییەکانی نێوان بەغدا و واشنتن کرد، بە جۆرێک کە خزمەت بە بەرژەوەندییە نیشتمانییەکانی گەلی عێراق بکات.

هاریس رایگەیاند،"پێویستە حکوومەتی عێراق تەنها سەرەنج بخاتە سەر بەرژەوەندییە نیشتمانییەکان و سەربەخۆیی خۆی بپارێزێت، جەختی لەوەشکردووەتەوە، واشنتۆن رێگە نادات بەردەوامی بەو چالاکییانە بدرێت کە لەلایەن ئێرانەوە بۆ تێکدانی سەقامگیری ناوچەکە ئەنجام دەدرێن.

لەلایەکی دیکەوە، نووسینگەی راگەیاندنی هاوپەیمانی رەوتی نیشتمانی بڵاویکردەوە، لە کۆبوونەوەکەدا باس لە پرسە دەستوورییەکان و پێکهێنانی حکوومەت کراوە لەسەر بنەمای ئەنجامی هەڵبژاردنەکان.

موسەوی جەختی لە پێویستیی رێزگرتنی هاوبەش لە سەروەریی هەردوو وڵات کردووەتەوە و ئاماژەی بەوە داوە کە سەرکەوتنی دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران هەنگاوێکی گرنگە بۆ کەمکردنەوەی گرژییەکان لە ناوچەکەدا.

ئەم جوڵە دیپلۆماسییەی ئەمریکا لە کاتێکدایە، کە پێشتر دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا لە پەیامێکی تونددا رایگەیاندبوو، گەڕانەوەی نووری مالیکی بۆ سەرۆکایەتی حکوومەت "هێڵی سوورە" و نابێت رێگەی پێ بدرێت، چونکە بە گوتەی ترەمپ لە سەردەمی دەسەڵاتی مالیکیدا عێراق رووبەڕووی هەژاری و پشێوی بووەتەوە.