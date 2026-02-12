رووسیا داواکەی ئەمریکای رەتکردەوە و بەشداری ئەنجوومەنی ئاشتی ناکات

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی دەرەوەی رووسیا بە فەرمی رایگەیاند، وڵاتەکەی بەشداری لە یەکەم کۆبوونەوەی "ئەنجومەنی ئاشتی" ناکات کە بڕیارە لەژێر سەرپەرشتی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا بەڕێوەبچێت، ئاماژەی بەوەشکردووە، مۆسکۆ هێشتا خەریکی تاوتوێکردنی ناوەرۆکی ئەم ئەنجوومەنەیە و هەڵوێستی کۆتایی خۆی دیاری نەکردووە.

پێنجشەممە 12ـی شوباتی 2026، ماریا زاخارۆڤا، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی رووسیا، لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بە ناردنی دیپلۆماتکار بۆ یەکەم کۆبوونەوەی ئەنجوومەنەکە کە بڕیارە لە 19ـی شوبات لە واشنتن ساز بکرێت، گوتی،"رووسیا بەشداری ئەو کۆبوونەوەیە ناکات و ئێستا کار لەسەر داڕشتنی هەڵوێستی وڵات بەرامبەر بەو دەستپێشخەرییە دەکرێت."

لەلایەکی دیکەوە، سێرگی لاڤرۆڤ وەزیری دەرەوەی رووسیا ئاشکرای کرد، مۆسکۆ لە کاتی هەڵسەنگاندنی ئەم بیرۆکەیەی ترەمپدا، سەیری هەڵوێستی وڵاتانی دیکەی رۆژهەڵات و رۆژاوا، بەتایبەت ئەندامانی هەمیشەیی ئەنجوومەنی ئاسایش دەکات، کە تا ئێستا بە وریایی و گومانەوە مامەڵە لەگەڵ ئەم ئەنجوومەنە نوێیەدا دەکەن.

پێکهێنانی ئەنجومەنی ئاشتی لە 22ـی کانوونی دووەمی رابردوو لە پەراوێزی کۆڕبەندی داڤۆس راگەیەندرا، دوای ئەوەی 19 وڵات واژۆیان لەسەر کرد.

ئەم ئەنجوومەنە بەشێکە لە رێککەوتنی نێوان ئیسرائیل و حەماس بۆ بەڕێوەبردنی کەرتی غەززە و بڕیار وایە لە داهاتوودا دەسەڵاتەکانی فراوان بکرێت بۆ ناوچە تێکهەڵچووەکانی تری جیهان.

پێشتر ڤلادیمێر پوتن، سەرۆکی رووسیا ئاشکرای کردبوو، بانگهێشتنامەیەکی تایبەتی لەلایەن ترەمپەوە پێگەیشتووە بۆ ئەوەی رووسیا ببێتە ئەندام لەو ئەنجوومەنە، هاوکات پوتن جەختی لەوە کردەوە کە رووسیا هەمیشە لەگەڵ سەقامگیری نێودەوڵەتیدایە، بەڵام وەڵامی کۆتایی مۆسکۆ دەوەستێتە سەر لێکۆڵینەوەکانی وەزارەتی دەرەوە و راوێژکردن لەگەڵ هاوپەیمانە ستراتیژییەکانی وڵاتەکەی.