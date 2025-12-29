ئەمڕۆ ئەم وەزارەت و فەرمانگانە مووچەکەیان وەردەگرن

پێش کاتژمێرێک

لە ئەمڕۆوە دەست بە دابەشکردنی مووچەی مانگی تشرینی یەکەم (10)ـی مووچەخۆر و فەرمانبەران دەکرێت.

وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، خشتەی دابەشکردنی مووچەی مانگی تشرینی یەکەمی (10)ی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستانی ڕاگەیاندووە. بەپێی خشتەکە، پرۆسەی دابەشکردنی مووچە لە ئەمڕۆ دووشەممەوە، 29ی کانوونی یەکەمی 2025 دەست پێدەکات و ڕۆژی چوارشەممە، 31ی کانوونی یەکەم، کۆتایی دێت.

ئەم مانگە، نزیکەی 630 هەزار فەرمانبەر، خانەنشین و کەسوکاری شەهیدان لە ڕێگەی پڕۆژەی "هەژماری من" مووچەکانیان وەردەگرن.

دابەشکردنی مووچەی وەزارەت و فەرمانگەکان بە گوێرەی ئەو خشتەیەی بڵاوکراوەتەوە:

ڕۆژی دووشەممە، 29ی کانوونی یەکەمی 2025:

- خانەنشینی شارستانی و پێشمەرگە

- زیندانە سیاسییەکان و بەرکەوتووانی کیمیاباران

- کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوان

- کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوان

- وەزارەتی پەروەردە

- وەزارەتی تەندروستی

- وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی

ڕۆژی سێشەممە، 30ی کانوونی یەکەمی 2025:

- مافی مرۆڤ

- دەستەی دەسپاکی

- دەستەی وەبەرهێنان

- دەستەی ژینگە

- دەزگای مین

- ناوچەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان

- کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردن

- دیوانی چاودێریی دارایی

- خاوەن پێداویستیی تایبەت

- ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن

- وەزارەتی دارایی و ئابووری

- وەزارەتی داد

- ئەنجوومەنی دادوەری

- وەزارەتی پلاندانان

- وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی

- وەزارەتی سامانە سروشتییەکان

- وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن

- وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو

- وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار

- وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی

- وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوان

- وەزارەتی کارەبا

- وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی

- هێزی زێرەڤانی و فەرماندەیی بەرگری و فریاکەوتن

- سەرۆکایەتیی پەرلەمان

- سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران

- سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان

ڕۆژی چوارشەممە، 31ی کانوونی یەکەمی 2025:

- وەزارەتی پێشمەرگە (دیوان و لیواکان)

- یەکەکانی 70 و 80

- پۆلیسی دامودەزگا نەوتییەکان

- ئەنجوومەنی ئاسایش و دەزگای ئاسایش