ئەمڕۆ ئەم وەزارەت و فەرمانگانە مووچەکەیان وەردەگرن
لە ئەمڕۆوە دەست بە دابەشکردنی مووچەی مانگی تشرینی یەکەم (10)ـی مووچەخۆر و فەرمانبەران دەکرێت.
وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، خشتەی دابەشکردنی مووچەی مانگی تشرینی یەکەمی (10)ی فەرمانبەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستانی ڕاگەیاندووە. بەپێی خشتەکە، پرۆسەی دابەشکردنی مووچە لە ئەمڕۆ دووشەممەوە، 29ی کانوونی یەکەمی 2025 دەست پێدەکات و ڕۆژی چوارشەممە، 31ی کانوونی یەکەم، کۆتایی دێت.
ئەم مانگە، نزیکەی 630 هەزار فەرمانبەر، خانەنشین و کەسوکاری شەهیدان لە ڕێگەی پڕۆژەی "هەژماری من" مووچەکانیان وەردەگرن.
دابەشکردنی مووچەی وەزارەت و فەرمانگەکان بە گوێرەی ئەو خشتەیەی بڵاوکراوەتەوە:
ڕۆژی دووشەممە، 29ی کانوونی یەکەمی 2025:
- خانەنشینی شارستانی و پێشمەرگە
- زیندانە سیاسییەکان و بەرکەوتووانی کیمیاباران
- کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوان
- کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوان
- وەزارەتی پەروەردە
- وەزارەتی تەندروستی
- وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی
ڕۆژی سێشەممە، 30ی کانوونی یەکەمی 2025:
- مافی مرۆڤ
- دەستەی دەسپاکی
- دەستەی وەبەرهێنان
- دەستەی ژینگە
- دەزگای مین
- ناوچەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان
- کۆمسیۆنی باڵای هەڵبژاردن
- دیوانی چاودێریی دارایی
- خاوەن پێداویستیی تایبەت
- ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن
- وەزارەتی دارایی و ئابووری
- وەزارەتی داد
- ئەنجوومەنی دادوەری
- وەزارەتی پلاندانان
- وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی
- وەزارەتی سامانە سروشتییەکان
- وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن
- وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو
- وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزار
- وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی
- وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوان
- وەزارەتی کارەبا
- وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی
- هێزی زێرەڤانی و فەرماندەیی بەرگری و فریاکەوتن
- سەرۆکایەتیی پەرلەمان
- سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران
- سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستان
ڕۆژی چوارشەممە، 31ی کانوونی یەکەمی 2025:
- وەزارەتی پێشمەرگە (دیوان و لیواکان)
- یەکەکانی 70 و 80
- پۆلیسی دامودەزگا نەوتییەکان
- ئەنجوومەنی ئاسایش و دەزگای ئاسایش