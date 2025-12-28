نزیکەی 630 هەزار مووچەخۆری هەرێم لە ڕێگەی (هەژماری من) مووچە وەردەگرن

پێش 58 خولەک

وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سەرکەوتنی قۆناغێکی دیکەی پڕۆژەی (هەژماری من) ڕادەگەیەنێت و ئاشکرای دەکات، بۆ مووچەی مانگی 10، نزیکەی 630,000 مووچەخۆر لە فەرمانبەرانی مەدەنی، خانەنشینان و واریسی شەهیدان، بە شێوەی دیجیتاڵی مووچەکانیان وەرگرتووە.

وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات، ئەم وەرچەرخانە لە سیستەمی دارایی هەرێمدا، نیشانەی خێراکردنی هەنگاوەکانی حکوومەتە بەرەو مۆدێرنکردنی کەرتی بانکی و کۆتاییهێنان بە سیستەمی کۆنی مامەڵەی کاش.

بەپێی نوێترین ئامارەکانی وەزارەتی دارایی، پڕۆسەی دابەشکردنی مووچە بە شێوەی ئەلیکترۆنی گەشەکردنێکی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە و کۆی گشتیی سوودمەندبووان لەم مانگەدا گەیشتووەتە 627,832 مووچەخۆر.

داتاکان دەریدەخەن کە پارێزگای هەولێر بە 319,491 سوودمەند لە پلەی یەکەمدایە، بەدوای ئەویشدا پارێزگای دهۆک بە 164,314 سوودمەند و پارێزگای سلێمانی بە 144,027 سوودمەند دێن.

تا ئێستا پڕۆسەی تۆمارکردن لە پڕۆژەی (هەژماری من)بەردەوامیی هەیە و ژمارەی ئەو کەسانەی ناوی خۆیان تۆمار کردووە 900,000 کەسی تێپەڕاندووە.

بۆ پشتگیریکردنی ئەم ژێرخانە تەکنەلۆژییەش، حکوومەتی هەرێمی کوردستان زیاتر لە 500 ئامێری ڕاکێشانی پارەی (ATM) لە سەرتاسەری شار و شارۆچکەکان جێگیر کردووە، تاوەکو مووچەخۆران بتوانن لە هەموو کاتێکدا و بە ئاسانی دەستیان بە شایستە داراییەکانیان بگات.

پڕۆژەی (هەژماری من) دەستپێشخەرییەکی ستراتیژیی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە کە لە ساڵی 2023دا ڕاگەیەندرا.

ئەم پڕۆژەیە لە کارنامەی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە، بۆ چاکسازیی دارایی، بە مۆدێرنکردنی خزمەتگوزارییە بانکییەکان و دروستکردنی شەفافیەت لە سیستەمی مووچەدا.

ئامانجی دوورمەودای پڕۆژەکە تەنیا دابەشکردنی مووچە نییە، بەڵکو بەستنەوەی هاووڵاتیانی هەرێمی کوردستانە بە سیستەمی بانکیی جیهانی و بەهێزکردنی ئابووریی خێزان لە ڕێگەی دابینکردنی خزمەتگوزارییەکانی وەک قەرز و مامەڵەی دیجیتاڵیی پارە.