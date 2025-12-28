ئابووری

بەرێوەبەری کارەبای سلێمانی: بەهۆی کەوتنی ستوونەکانی کارەباوە چەند گوندێک بێ کارەبا بوون

کوردستان

بەڕێوەبەری کارەبای سلێمانی بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: بەهۆی ڕەشەبا و بەفری زۆرەوە، لە سنوری باسنێ و مڕانێ نزیکەی 15 ستونی کارەبا کەوتوون و زیانیان بەرکەوتووە، ئەو ناوچەیە بەهۆیەوە بێ کارەبا بوون.

یەکشەممە 28ـی کانوونی یەکەمی 2025، سیروان محەممەد، بەڕێوەبەری کارەبای سلێمانی بە هاوژین جەمال، پەیامنێری کوردستان24ـی ڕاگەیاند: بەهۆی ئەو شەپۆلی بەفربارینەی هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە و سلێمانی و ناوچەکانی دەورووبەریشی بە چڕی گرتووەتەوە لەگەڵ ڕەشابادا، لە سنوری باسنێ و مڕانێ نزیکەی 15 ستونی کارەبا کەوتوون و زیانیان بەرکەوتووە، بەهۆی ئەوەشەوە دانیشتووانی گوندەکان بێ کارەبا بوون.

بەڕێوەبەری کارەبای سلێمانی ئەوەشی ڕاگەیاند: لەگەڵ زۆری بەفر لەو ناوچەیە، تیمەکانی چاککردنەوەی کارەبا گەیشتوونەتە ئەو شوێنانەی ستوونەکانی لێ کەوتوون هەوڵ دەدەن کێشەکە چارەسەر بکەن بۆ ئەوەی بەزووترین کات کارەبا بۆ دانیشتووانی ناوچەکە بگەڕێننەوە.

 
 

