هۆشیار زێباری: هێشتا ململانێ و ڕێککەوتنی سیاسیی پشت پەردە ڕۆڵی سەرەکی دەگێڕن

پێش 53 خولەک

هۆشیار زێباری، ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان، دوایی پڕۆسەی هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی ڕاگەیاند: سەرەڕای بەڕێوەچوونی پڕۆسەکە بە شێوەیەکی یاسایی، بەڵام هێشتا ململانێ و ڕێککەوتنی سیاسیی پشت پەردە ڕۆڵی سەرەکی دەگێڕن.

زێباری لە پەیامێکدا کە لە هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس ئاماژەی بەوە کردووە، ئەمڕۆ 29/12/2025 پڕۆسەی هەڵبژاردنی سەرۆکی پەرلەمان و جێگری یەکەم و دووەم بە شێوازێکی لەسەرخۆ و لە چوارچێوەی ڕێکارە یاسایی و کاتییەکاندا دەستیپێکردووە.

هۆشیار زێباری جەخت لەوە دەکاتەوە، کێبڕکێیەکی ئاشکرا لە نێوان لایەنەکاندا هەیە، بەڵام هاوکات ڕێککەوتن و سەودا سیاسییەکانی پشت پەردەش بەردەوامن و ئەگەری ڕوودانی سوپرایزی چاوەڕواننەکراو لە ئارادایە.

هەروەها دەڵێت، سەرجەم کاندیدەکان لە لایەن شەقام و هاووڵاتیانەوە بە وردی چاودێری دەکرێن و دەخرێنە ژێر وردبینییەوە.

ئەم دانیشتنەی پەرلەمان وەک یەکەمین هەنگاوی دەستووریی گرنگ بۆ ڕێکخستنی کایەی سیاسی و یاسادانان لە وڵاتدا هەژمار دەکرێت، دیاریکردنی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان ڕێگە خۆش دەکات بۆ قۆناغەکانی دواتر، کە بریتین لە هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار و ڕاسپاردنی کاندیدی فراکسیۆنی زۆرینە بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت.

چاودێران پێیان وایە ئەم خولەی هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی، بەهۆی ئاڵۆزیی هاوکێشەکان و چاوەڕوانیی زۆری شەقام، یەکێک دەبێت لە دۆخە هەرە هەستیارەکان.