عەدنان فەیحان بە جێگری یەکەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق هەڵبژێردرا

پێش دوو کاتژمێر

بە زۆرینەی دەنگ عەدنان فەیحان وەک جێگری یەکەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق هەڵبژێردرا،

ئەمڕۆ دووشەممە، 29ـی کانوونی یەکەمی 2025، دوای هەڵبژاردنی سەرۆکی پەرلەمان، دەرگای خۆ کاندیدکردن کرایەوە، عەدنان فەیحان و موحسن مەندەلاوی، خۆیان کاندید کردد، عەدنان فەیحان، کاندیدی چوارچێوەی هەماهەنگیی بە 178 دەنگ، بە جێگری یەکەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق ‌هەڵبژێدرا.

هەروەها موحسن مەندەلاوی 107 دەنگی بەدەستهێنا و 22 دەنگیش پووچەڵ بوون.

306 پەرلەمانتار بۆ هەڵبژاردنی جێگری سەرۆکی پەرلەمان دەنگیاندا.

کاتژمێر 01:15 خولەکی دوانیوەڕۆی ئەمڕۆ دووشەممە، 29ـی کانوونی یەکەمی 2025، یەکەم دانیشتنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق بە ئامادەبوونی 292 ئەندامی دەرچوو، دەستیپێکرد.

عامر فایز کە وەک بەتەمەنترین پەرلەمانتاری دەرچوو؛ سەرۆکایەتیی یەکەم دانیشتنی خولی نوێی پەرلەمانی عێراق کرد؛ دوای خوێندنەوەی ناوی دەرچووانی پەرلەمان و سوێندخواردنی پەرلەمانتارانی دەرچوو، دەرگای خۆکاندیدکردنی بۆ دەستەی سەرۆکایەتیی پەرلەمان کردەوە.