دەروازەی نێودەوڵەتی حاجی ئۆمەران هاووڵاتییان و گەشتییاران ئاگادار دەکاتەوە

پێش دوو کاتژمێر

بەشی ڕاگەیاندن و پەیوەندییەکان لە دەروازەی نێودەوڵەتی حاجی ئۆمەران، ڕایگەیاند، "بە هۆی نالەباری کەشوهەوا و بارینی بەفرێکی زۆر و سەختی ڕێگاکان، داوا لە هاووڵاتییان و گەشتیاران دەکەین ئەگەر زۆر ناچار نەبوون سەردانی دەروازەکەمان نەکەن".

دووشەممە 29ـی کانوونی یەکەمی 2025، بەشی ڕاگەیاندن و پەیوەندییەکان لە دەروازەی نێودەوڵەتی حاجی ئۆمەران، ڕایگەیاند، بە هۆی نالەباری کەشوهەوا و بەفرێکی زۆر و سەختی ڕێگاکان، لە لایەن دەروازەی ( تەمەرچینی ئێران ) ئاگادار کراوینەتەوە کە بە هیچ شێوەیەک هاتووچۆی گەشتیاری لە دیوی ئێران نەماوە و تەواوی تەواوی ڕێگاکان داخراون.

ئاماژەی بەوەشکردووە، داوا لە تەواوی گەشتیاران و هاووڵاتییانی هەرێمی کوردستان و عێراق و ئێران دەکەین، ئەگەر زۆر ناچار نەبن بۆ هاتووچۆکردن سەردانی دەروازەی حاجی ئۆمەران نەکەن، تاوەکو ئەو کاتەی خۆمان لە بارەی باشتربوونی ڕێگاکەوە ئاگادارتان دەکەینەوە.