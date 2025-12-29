زانا مەلا خالید: پەیامەکەی سەرۆک بارزانی نەخشەڕێگەیەکی نیشتمانییە بۆ چارەسەری کێشەی سەرۆککۆمار

پێش 21 خولەک

زانا مەلا خالید، بەرپرسی لقی دووی پارتی دیموکراتی کوردستان، پەیامەکەی ئەمڕۆی سەرۆک مەسعود بارزانی بە نەخشەڕێگەیەکی گرنگ و نیشتمانی بۆ تێپەڕاندنی گرێکوێرەی پۆستی سەرۆککۆماری عێراق وەسف کرد.

ناوبراو لە پەیامێکی تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک ئاماژەی بەوە کرد، کێشەی سەرەکی لەم پرسەدا بۆ هەوڵەکانی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان دەگەڕێتەوە کە دەیانەوێت ئەو پۆستە وەک موڵکی تایبەتی حزبەکەیان بپارێزن و بۆ ئەو مەبەستەش ئامادەن قەیرانی سیاسی بخوڵقێنن.

بەرپرسی لقی دووی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ڕاگەیەندراوێکدا کە ئەمڕۆ دووشەممە 29ی کانوونی یەکەمی 2025 بڵاویکردەوە، ڕەخنەی توندی لە هەڵوێستەکانی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان گرت و ڕایگەیاند: ئەو حزبە بەرژەوەندییە حزبییەکانی خستووەتە سەروو بەرژەوەندییەکانی گەلی کوردستان.

زانا مەلا خالید ئاماژەی بەوە کرد، پۆستی سەرۆککۆمار پشکی نەتەوەیی کوردە نەک تاپۆی حزبێکی دیاریکراو، جەختی کردەوە کە تێکەڵکردنی پۆستەکانی هەرێم و بەغدا وەک یەک پاکێج، بەهەند وەرنەگرتنی ئیرادەی خەڵکی کوردستانە.

لە بەشێکی دیکەی ڕاگەیەندراوەکەی بەرپرسی لقی دوودا هاتووە، ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی تشرینی یەکەمی 2024ی هەرێمی کوردستان گوزارشت لە ویستی خەڵک بۆ حوکمڕانی ناوخۆ دەکات، نەک بۆ دیاریکردنی پۆستی سەرۆککۆمار لە بەغدا.

بە گوتەی ئەو بەرپرسەی پارتی، چارەسەری بنەڕەتی بۆ ئەم قەیرانە تەنیا لە ڕێگەی ڕێزگرتن لە دەنگی خەڵک و گەیشتن بەو قەناعەتەیە کە سەرۆککۆمار دەبێت نوێنەری هەموو کورد بێت و ئەرکی پاراستنی بەرژەوەندییە باڵاکان بێت، نەک بۆ بەهای پۆستەکە لە ئاستی حزبی و کەسیدا کەم بکرێتەوە.

پۆستی سەرۆککۆماری عێراق لە دوای ساڵی 2003 و ڕووخانی ڕژێمی پێشوو، لە چوارچێوەی دابەشکارییە سیاسییەکاندا بۆ پێکهاتەی کورد دیاریکراوە، لە زۆربەی خولەکانی ڕابردوودا ئەم پۆستە لەلایەن یەکێتیی نیشتمانیی کوردستانەوە بەڕێوەبراوە، بەڵام پارتی دیموکراتی کوردستان وەک هێزی یەکەمی هەرێمی کوردستان، ئێستا تێبینی لەسەر شێوازی کاندیدکردن و بەکارهێنانی ئەو پۆستە هەبووە.