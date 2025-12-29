ئەنەکەسە: بەبێ چارەسەری کێشەی کورد سەقامگیری لە سووریا نایەتەدی

پێش کاتژمێرێک

دوای تێپەڕبوونی ساڵێک بەسەر ڕووخانی ڕژێمی بەعس، ئەمڕۆ دووشەممە 29ی کانوونی یەکەمی 2025، ئەنجوومەنی نیشتمانیی کورد لە سووریا (ئەنەکەسە) لە بەیاننامەیەکدا هەڵسەنگاندنی بۆ پەرەسەندنە سیاسی و ئەمنییەکانی وڵات کرد. ئەنجوومەنەکە جەختی لەوە کردەوە، پەنابردن بۆ توندوتیژی و پشتگوێخستنی داواکارییەکانی خەڵک، قەیرانەکان قووڵتر دەکات و تەنیا چارەسەری سیاسیی هەمەلایەنە دەتوانێت مافی هەموو پێکهاتەکان و ئاشتیی کۆمەڵایەتی مسۆگەر بکات.

ئەنجوومەنی نیشتمانیی کورد ئاماژەی بەوە کرد کە سووریا لە قۆناغێکی هەستیاردا تێدەپەڕێت و پێویستە دەوڵەتێکی دیموکراسی و فرەیی لەسەر بنەمای دادپەروەری و هاووڵاتیبوون بونیاد بنرێت.

لە بەیاننامەکەدا هاتووە، خۆپیشاندانە ئاشتییانەکانی ناوچە کەناراوەکان بۆ داواکردنی سیستەمێکی فیدراڵی و باشترکردنی بژێوی ژیان، دەبوو بە زمانی دیالۆگ وەڵام بدرێنەوە نەک بە توندوتیژی.

هەروەها ئەنەکەسە نیگەرانی خۆی نیشان دا بەرانبەر بەردەوامیی گەمارۆ لەسەر گەڕەکەکانی شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە لە حەلەب و پێشێلکردنی لێکتێگەیشتنەکان، لەگەڵ ئاماژەدان بە ڕووداوەکانی پێشووی سوەیدا وەک بەڵگەیەک بۆ شکستی سیاسەتی پەراوێزخستن.

لە تەوەرێکی دیکەی ڕاگەیەندراوەکەدا، ئەنجوومەنی نیشتمانیی کورد داوای کرد ڕێگە بۆ شاندی هاوبەشی کورد خۆش بکرێت بۆ ئەنجامدانی دیالۆگێکی جیدی لەپێناو چارەسەرێکی دادپەروەرانە بۆ پرسی کورد لە سووریا.

ئەنەکەسە جەختی کردەوە، پێویستە پرۆسەی سیاسی لە تێگەیشتنە سەربازی و ئەمنییەکان جیا بکرێتەوە، لەوانەش ڕێککەوتنی 10ی ئاداری نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات و دەسەڵاتی دیمەشق، تاوەکو سووریا بەرەو دەستوورێکی نوێ هەنگاو بنێت کە تێیدا دانی نەتەوەیی بە مافەکانی کورد و هەموو نەتەوە و ئایینەکاندا بنرێت.

دوای ڕووخانی ڕژێمی بەعس لە سووریا، وڵاتەکە کەوتووەتە ناو قۆناغێکی ڕاگوزەری پڕ لە ئاڵنگاریی سیاسی و سەربازی. ململانێی نێوان ناوەندگەرایی و داواکارییەکانی پێکهاتەکان بۆ سیستەمێکی نامەرکەزی و فیدراڵی، خاڵی سەرەکی ناکۆکییەکانی ئێستایە، ئەنجوومەنی نیشتمانیی کورد کە نوێنەرایەتی بەشێکی گرنگی لایەنە کوردییەکان دەکات، بەردەوام جەخت لەسەر ئەوە دەکاتەوە، بەبێ چارەسەری دەستووری بۆ کێشەی نەتەوەیی کورد و گۆڕینی سووریا بۆ دەوڵەتێکی فیدراڵی دیموکراسی، ئاسایش و سەقامگیری هەمیشەیی لە ناوچەکەدا بەدی نایەت.