سیاسی

په‌یامی هاوخه‌می سەرۆک بارزانی بۆ خانه‌واده‌ی مسته‌فا به‌گی جاف

سەرۆک مەسعود بارزانی
سەرۆک بارزانی هاوخەمی خۆی بۆ خانەوادەی مسته‌فا به‌گی جاف دەدربڕێت بەبۆنەی کۆچی دوایی خاتوو ( ئیقبال كه‌ریم به‌گی جاف ).

ئەمە دەقی پەیامەکەیە:

 به‌ناوی خودای به‌خشنده‌ و میهره‌بان

 به‌ڕێزان له‌ خانه‌واده‌ی مسته‌فا به‌گی جاف

 به‌داخێكی زۆره‌وه‌ هه‌واڵی كۆچی دوایی خاتوو ( ئیقبال كه‌ریم به‌گی جاف ) خوشكی خوالێخۆشبوو ( مسته‌فا به‌گی جاف )ـمان پێگه‌یشت. 

پرسە و سه‌ره‌خۆشیی خۆمان ئاراسته‌ی ئێوە و خانه‌واده‌ی به‌گزاده‌كانی جاف و خزم و دۆستانتان ده‌كه‌ین و خۆمان بە هاوبەشی خەمتان دەزانین.

له‌ خودای گه‌وره‌ داواكارین ڕۆحی خوالێخۆشبوو بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەک ببەخشێت.

 إنا لله وإنا اليه راجعون

 مسعود بارزانی

 29ـی كانوونی یه‌كه‌م 2025

 
