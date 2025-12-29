پێش دوو کاتژمێر

سەرۆک بارزانی هاوخەمی خۆی بۆ خانەوادەی مسته‌فا به‌گی جاف دەدربڕێت بەبۆنەی کۆچی دوایی خاتوو ( ئیقبال كه‌ریم به‌گی جاف ).

ئەمە دەقی پەیامەکەیە:

به‌ناوی خودای به‌خشنده‌ و میهره‌بان

به‌ڕێزان له‌ خانه‌واده‌ی مسته‌فا به‌گی جاف

به‌داخێكی زۆره‌وه‌ هه‌واڵی كۆچی دوایی خاتوو ( ئیقبال كه‌ریم به‌گی جاف ) خوشكی خوالێخۆشبوو ( مسته‌فا به‌گی جاف )ـمان پێگه‌یشت.

پرسە و سه‌ره‌خۆشیی خۆمان ئاراسته‌ی ئێوە و خانه‌واده‌ی به‌گزاده‌كانی جاف و خزم و دۆستانتان ده‌كه‌ین و خۆمان بە هاوبەشی خەمتان دەزانین.

له‌ خودای گه‌وره‌ داواكارین ڕۆحی خوالێخۆشبوو بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەک ببەخشێت.

إنا لله وإنا اليه راجعون

مسعود بارزانی

29ـی كانوونی یه‌كه‌م 2025