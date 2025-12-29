گەڕی دووەمی دەنگدان بۆ جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمان کاتژمێرێک دواخرا

پێش کاتژمێرێک

پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا، ڕایگەیاند، دوای ئەوەی لە گەڕی یەکەمی دەنگدان بۆ پۆستی جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمان عێراق نەتوانرا پرۆسەکە یەکلایی بکرێتەوە، کاتژمێرێکی دیکە گەڕی دووەمی دەنگدان دەست پێدەکاتەوە.

هۆشمەند سادق، پەیامنێری کوردستان24 لە پەرلەمانی عێراق لە بەغدا، ڕایگەیاند، دوای کۆتایی هاتنی گەڕی یەکەمی دەنگدان بۆ یەکلا کردنەوەی پۆستی جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمان، لایەنە سیاسییەکان کۆبونەوە و گفتوگۆکانیان لە نێو باڵەخانەی پەرلەمان دەست پێکردووە بۆ کۆتایی هێنان بە پرۆسەی هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان بە تایبەتی دوای ئەوەی سەرۆک و جێگری یەکەم دیاریکراوە و تەنها جێگری دووەم ماوەتەوە کە بە دەنگدان هەڵبژێردرێت.

هۆشمەند سادق گوتیشی، " لە گەڕی یەکەمدا چەند لایەنێکی کوردی دەنگیان بە کاندیدی پارتی نەداوە، بە تایبەت فراکسیۆنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و ئەو لایەنانەی کە وەکو ئۆپزسیۆن مامەڵە دەکەن، هاوکات چەند لایەنێکی دیکەی عێراقی لە سوننە و شیعە سەرەتا ڕەتیانکردووەتەوە دەنگ بدەن بە شاخەوان عەبدوڵڵا وەکو جێگری دوومی سەرۆکی پەرلەمان، بەڵام ئێستا گفتوگۆیەکان بەردەوامە لە نێوان لایەنەکان، بۆیە ئەگەر هەیە لە گەڕی دووەمدا بە زۆرینەی دەنگ شاخەوان عەبدوڵڵا وەکو جێگری دووەم دەستنیشان بکرێت.