هاتوچۆی سلێمانی شۆفێران ئاگادار دەکاتەوە

پێش دوو کاتژمێر

هاتوچۆی سلێمانی داوا لە شۆفێران دەکات بە هیچ شێوەیەک ئاراستەی شاخی گۆیژە بەکارنەهێن بەهۆی داخرانی ڕێگەکە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 29ـی کانوونی یەکەمی 2025، بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی شۆفێران و دانیشتوانی شاری سلێمانی ئاگادار دەکاتەوە، بەهیچ شێوەیەک بە ئاراستەی (شاخی گۆیژە ، دۆڵە میران ،ئەزمر ) نەڕۆن ، بەهۆی ئەوەی ڕێگەکە داخراوە ڕێگەی ڕۆیشتن تاوەکوو فلکەی کوردسات کراوەیە لەوە بە دواوە سەرکەوتن بەرە و دۆڵە میران بەرەو شاخی گۆیژە.

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی سلێمانی، ئاماژە بەوە دەکات، بەهۆی ئەوەی ئاستەنگێکی زۆری هاتوچۆ دروستبووە، بۆیە داوا لە شۆفێران و هاووڵاتییان دەکەین بە ئاراستەی ئەو سنوورە نەڕۆن و هەروەها تونێلی پێشرەو داخراوە.