فراکسیۆنی پارتی چوونە نێو کۆبوونەوەی پەرلەمانی عێراق بە گەرەنتی دەرچوونی شاخەوان عەبدوڵڵا مەرجدار دەکات

پێش 47 خولەک

فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق ڕایگەیاندووە، تا دڵنیا نەبن لە بەدەستهێنانی دەنگی پێویست بۆ بەربژێرەکەیان، شاخەوان عەبدوڵڵا، بۆ پۆستی جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمان، ناچنە نێو هۆڵی کۆبوونەوەوە.

ئەم هەڵوێستە لە کاتێکدایە کە زەنگی دەستپێکردنی دانیشتنەکە لێدراوە و کێبڕکێیەکی توند لە نێوان بەربژێری پارتی و ڕێبوار کەریم لە ئارادایە.

بەگوێرەی زانیارییەکانی پەیامنێری کوردستان 24 لە بەغدا، ئەندامانی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان ئێستا چاوەڕوانی وەرگرتنی دڵنیایی و گەرەنتییە سیاسییەکانن لە زۆرینەی فراکسیۆنەکانی نێو پەرلەمانی عێراق بۆ ئەوەی لە کاتی دەنگداندا پشتیوانی لە بەربژێرەکەیان بکەن.

پارتی دەیەوێت پێش چوونە ژوورەوە بۆ هۆڵی کۆبوونەوە، ڕێککەوتنی کۆتایی لەگەڵ لایەنەکان ئەنجام بدات بۆ مسۆگەرکردنی پۆستی جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمان.

هەرچەندە زەنگی چوونە ژوورەوە بۆ پەرلەمانتاران لێدراوە، بەڵام فراکسیۆنی پارتی سوورە لەسەر ئەوەی تا لە ئەنجامەکان دڵنیا نەبێت، بەشداری لە دانیشتنەکەدا نەکات.

ئێستا ململانێی سەرەکی بۆ بەدەستهێنانی ئەو پۆستە لە نێوان شاخەوان عەبدوڵڵا و ڕێبوار کەریم دایە و هەر لایەک هەوڵی کۆکردنەوەی زۆرترین دەنگی فراکسیۆنە جیاوازەکان دەدات.

پۆستی جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، بەپێی عورفی سیاسی و دابەشکارییەکانی نێوان پێکهاتەکان لە دوای ساڵی 2003وە، بۆ کورد دیاریکراوە، ئەم پۆستە گرنگییەکی ستراتیژی هەیە چونکە بەشێکە لە دەستەی سەرۆکایەتی و کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر بڕیارە یاسایی و سیاسییەکان و داڕشتنی کارنامەی دانیشتنەکانی پەرلەمان هەیە،پارتی دیموکراتی کوردستان وەک هێزی یەکەمی کورد لە بەغدا، ئەم پۆستە بە مافی سیاسی و ئیستحقاقی هەڵبژاردنی خۆی دەزانێت.