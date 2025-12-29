کەشناسی: لە هەڵشۆ زۆرترین بەفر باریوە
بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات، پلەکانی گەرما زیاتر دادەبەزن و لە هەڵشۆ و شێروان مەزن زۆرترین بەفر باریوە.
ئەمڕۆ دووشەممە، 29ـی کانوونی یەکەمی 2025، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، لە 12 کاتژمێری ڕابردوو لە شارەدێی هەڵشۆ زۆرترین بەفر باریوە کە 58 سم بووە، هەروەها شێروان مەزنیش 50 سم بەفر باریوە، بەڵام لە دهۆک کەمترین بەفر باریوە کە 1.3 سم بووە.
هەروەها بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی ئاماژەی بەوە داوە، ئەمشەو کاریگەری ئەم شەپۆلە بەرەو کەمبوونەوە دەچێت، بەڵام پلەکانی گەرما بە نزمی دەمێننەوە بەتایبەتی لە ناوچە شاخاوییەکان.
هەروەها هۆشداری دەدات، پلەکانی گەرما ئەمشەو و بۆ ژێر سفر پلەی سیلیزی نزیک دەبێتەوە و لە سۆران و ڕاپەرین و 3 پلە ژێر سفری سیلیزی دادەبەزێت.
بەفر بارین لە 12 کاتژمێری ڕابردوو لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان
پیرمام: 18سم
سۆران:10سم
دهۆک:1.5
زاخۆ:3سم
بارزان:30سم
شەقلاوە:25
ڕەواندز:22سم
مێرگەسۆر: 50سم
ئامێدی:25سم
باسنێ:30سم
سمێلان:20سم
نازەنین:20سم
حاجی ئۆمەران:30سم
هێرۆ:40سم
سیدەکان:20سم
شێروان مەزن:50سم
قەڵادزێ:20
هەڵشۆ:58سم.