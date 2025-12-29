کەشناسی: لە هەڵشۆ زۆرترین بەفر باریوە

پێش 37 خولەک

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات، پلەکانی گەرما زیاتر دادەبەزن و لە هەڵشۆ و شێروان مەزن زۆرترین بەفر باریوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 29ـی کانوونی یەکەمی 2025، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان بڵاویکردەوە، لە 12 کاتژمێری ڕابردوو لە شارەدێی هەڵشۆ زۆرترین بەفر باریوە کە 58 سم بووە، هەروەها شێروان مەزنیش 50 سم بەفر باریوە، بەڵام لە دهۆک کەمترین بەفر باریوە کە 1.3 سم بووە.

هەروەها بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی ئاماژەی بەوە داوە، ئەمشەو کاریگەری ئەم شەپۆلە بەرەو کەمبوونەوە دەچێت، بەڵام پلەکانی گەرما بە نزمی دەمێننەوە بەتایبەتی لە ناوچە شاخاوییەکان.

هەروەها هۆشداری دەدات، پلەکانی گەرما ئەمشەو و بۆ ژێر سفر پلەی سیلیزی نزیک دەبێتەوە و لە سۆران و ڕاپەرین و 3 پلە ژێر سفری سیلیزی دادەبەزێت.

بەفر بارین لە 12 کاتژمێری ڕابردوو لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان

پیرمام: 18سم

سۆران:10سم

دهۆک:1.5

زاخۆ:3سم

بارزان:30سم

شەقلاوە:25

ڕەواندز:22سم

مێرگەسۆر: 50سم

ئامێدی:25سم

باسنێ:30سم

سمێلان:20سم

نازەنین:20سم

حاجی ئۆمەران:30سم

هێرۆ:40سم

سیدەکان:20سم

شێروان مەزن:50سم

قەڵادزێ:20

هەڵشۆ:58سم.