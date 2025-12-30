لە دیمەشق مێژووی کورد و کولتووری ڕەسەنی عەفرین نمایش کرا

پێش کاتژمێرێک

لە چوارچێوەی چالاکییەکیی هونەریدا لە شاری دیمەشق، بە سەدان تابلۆ و کاری دەستی کە گوزارشت لە مێژووی کورد و کولتووری ڕەسەنی عەفرین دەکەن، نمایشکران، ئەمەش وەک ئامانجێک بۆ گەیاندنی پەیامی ئاشتی و نیشاندانی هێزی فرەڕەنگیی کولتووری پێکهاتە ئایینی و نەتەوەکانە لە سووریا.

لە کتێبخانەی نیشتمانی و لە گۆڕەپانی ئەمەوییەکان لە شاری دیمەشق، چالاکییەکی کولتووری و هونەری بە ناونیشانی "دیداری یاسەمین و زەیتوون" بەڕێوەچوو، کە تێیدا تیشکخرایە سەر دەوڵەمەندی و فرەڕەنگیی کۆمەڵگەی سووریا.

لە چالاکییەکەدا، بە سەدان تابلۆی هونەری نمایشکران کە باس لە مێژووی کورد و تایبەتمەندییەکانی ناوچەی عەفرین دەکەن.

هاوکات چەندین بڕگەی هونەری و کولتووری سەبارەت بە ناسنامەی نەتەوەیی کورد پێشکەش کران، کە سەرنجی ئامادەبووانیان بۆ مێژوو و ڕەسەنایەتیی ئەو ناوچەیە ڕادەکێشا.

هه‌نادی چومان به‌شداربووێکی چالاکییەکە گوتی، "حەزم کرد جلی کولتووری عەفرین بپۆشم بۆ ئەوەی کولتووری ڕەسەنی ناوچەکە پیشان بدەم و لەو پێشانگایەدا فرەجۆری کولتووریمان بینی و کارێکی زۆر جوان بوو و خەڵکەکە دڵیان خۆش بوو."

جلوبەرگە فۆلکلۆرییەکان بە ڕەنگ و نەخشە ڕەسەنەکانیانەوە، ببوونە ناسنامەی سەرەکیی چالاکییەکە؛ هاوکات منداڵانی بەشداربووش لە ڕێگەی چەندین تابلۆی هونەرییەوە، کولتووری ڕەسەنی گەلی کوردیان نمایشکرد.

روسیل خه‌لیل به‌شداربووێکی دیکەی چالاکییەکە گوتی، " کولتووری کوردی نمایش دەکەین بەتایبەتیش کولتووری عەفرین، ئێمە بە شەش تابلۆ بەشداریمان کردووە و هەر تابلۆیەکیش دەربڕینێکە."

چاودێران پێیان وایە، ئەنجامدانی ئەم جۆرە چالاکییانە بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی تێگەیشتنی نەوەکانی داهاتوو گرنگە، بەتایبەتی لەبارەی بەهای فرەڕەنگیی کولتووری وەک هێزێک بۆ کۆمەڵگە؛ هاوکات جەخت دەکەنەوە کە هونەر باشترین و کاریگەرترین زمانە بۆ گەیاندنی پەیامەکان.