کەشناسی هەرێم: زۆرترین بەفر لە چیای پێرس باریوە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ سێشەممە، 30ـی کانوونی یەکەمی 2025، لە ڕاگەیاندراوێکدا بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی، ڕایگەیاند؛ بەگوێرەی دوایین ئامارەکانی کەشناسی، لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردوودا شەپۆلێکی سەخت و چڕی بەفربارین ناوچە جیاجیاکانی هەرێمی کوردستانی گرتەوە، تێیدا لە هەندێک ناوچەی شاخاوی ئاستی بەفربارین نیو مەتری تێپەڕاندووە.

بەگوێرەی داتاکان، ڕێژەی بەفربارین لە پارێزگاکان و شارۆچکەکان بەم شێوەیەی خوارەوە بووە:

1- پارێزگای دهۆک (بەرزترین ڕێژە لە چیایێ پێرس تۆمارکراوە)

لە سنووری پارێزگای دهۆک، بەفر زۆربەی ناوچەکانی گرتووەتەوە و چیایێ پێرس بە 60 سم زۆرترین بڕی لێ باریوە:

چیایێ پێرس: 60 سم

کانی ماسی: 35 سم

بامەڕنێ: 26 سم

سەرسەنگ: 23 سم

ئامێدی: 20سم

دینارتە، زاوێتە و چامانکێ: 18سم (بۆ هەر یەکێکیان)

دێرەلووک: 17 سم

مانگیش: 15 سم

باکرمان، شیلادزێ و باتوفا: 13 سم

ئاکرێ و شەرمن: 12سم

ئەترووش و بجیل: 10سم

کردەسێن: 5 سم

باعەدر: 4 سم

زاخۆ: 3 سم

سەنتەری دهۆک: 1.5سم

2- پارێزگای هەولێر (حاجی ئۆمەران لە پێشەنگدایە)

لە سنووری پارێزگای هەولێر، ناوچە شاخاوییەکان سپیپۆش بوون و بەرزترین ڕێژە لە حاجی ئۆمەران تۆمارکراوە:

حاجی ئۆمەران: 50 سم

هیران: 27 سم

شەقڵاوە و سیدەکان: 25 سم

چۆمان: 22 سم

پێرمام: 18 سم

ڕەواندز: 15 سم

سۆران: 11 سم

کۆیە: 10 سم

دێگەڵە: 8 سم

خەلیفان: 6.5 سم

3- پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی ڕاپەڕین

لە سنووری پارێزگای سلێمانی، پێنجوێن و قەڵادزێ زۆرترین بەفریان لێ باریوە:

یاخسەمەر و قەڵادزێ: 23 سم

سەرکەپکان: 19 سم

پێنجوێن: 17 سم

ماوەت: 12 سم

تەکیەی کاکەمەند و ڕانیە: 11 سم

چوارقوڕنە: 9 سم

سیتەک: 5 سم

قەرەداغ: 3 سم

قڕگە: 1 سم

بەگوێرەی پێشبینییەکانی کەشناسی، کاریگەری ئەم شەپۆلە لە هەندێک ناوچە بەردەوام دەبێت و پلەکانی گەرما بە شێوەیەکی بەرچاو دادەبەزن، داواش لە هاووڵاتیان و شۆفێران دەکرێت لە کاتی هاتوچۆکردن لە ناوچە شاخاوییەکاندا وریای بەستەڵەک و تەم بن.