براوەكانی خەڵاتی گڵۆب سۆكەر ئاشكرا كران

كریستیانۆ رۆناڵدۆ بە باشترین یاریزانی رۆژهەڵاتی ناوەراست دیاریكرا

پێش کاتژمێرێک

خەڵاتەكانی گڵۆب سۆكەر لە وڵاتی ئیمارات و لە شاری دوبەی دابەش كران، یانەی پاریس سانجێرمان كۆنترۆڵی خەڵاتەكانیان كرد، كریستیانۆ رۆناڵدۆ بە باشترین یاریزانی رۆژهەڵاتی ناوەراست دیاریكرا، لە لایەكی دیكەیشەوە بارسێلۆنا لەسەر ئاستی لالیگا دەستی بەسەر زۆربەی خەڵاتەكان دا گرت.

ئێوارەی ئەمڕۆ یەكشەممە، 28 دێسێمبەری 2025 لە شاری دوبەی ئاهەنگی دابەشكردنی خەڵاتەكانی گڵۆب سۆكەر بەڕێوەچوو، لامین یامال هاوشانی خوان لاپۆرتای سەرۆكی بارسێلۆنا لە ئاهەنگەكە ئامادەبوون، لامین وەكو باشترین یاریزانی لاوی لالیگا خەڵاتكرا، بارسێلۆناش بە باشترین یانەی لالیگا دیاریكرا.

لە لایەكی دیكەیشەوە، هانزی فلیك وەكو باشترین راهێنەری لالیگا و رافینیای بەرازیلی بە باشترین یاریزانی لالیگا بۆ ساڵی 2025 دیاریكرا، تیپی خانمانی بارسێلۆناش بە باشترین یانەی ساڵ دیاریكرا.

یان ئۆبلاك، گۆڵپارێزی ئاتڵێتیكۆ مەدرید بووە خاوەنی باشترین سەیڤی 2025، لە بەرامبەردا لویز ئێنریكی راهێنەری پاریس سانجێرمان خەڵاتی باشترین راهێنەری 2025ـی پێبەخشرا.

یاریزانی پاریس سانجێرمان (دێزیرێ دوێ) وەكو باشترین یاریزانی لاوی 2025 دەستنیشان كرا. ناسر خلێفی سەرۆكی یانەی پاریس سانجێرمان بە باشترین سەرۆك بۆ 2025 دیاریكرا، لە هەمووی سەرنجڕاكێشتر پۆڵ پۆگبا خەڵاتی گەڕانەوەی بۆ یاریگەكان پێبەخشرا.

لە ئاهەنگەكەدا بانگهێشتی سەرۆكی فیدراسیۆنی تۆپی پێی پۆرتوگال كرا و خەڵاتی باشترین هەڵبژاردەی جیهانیان بۆ ساڵی 2025 بەخشییە پۆرتوگال. هەروەها ئەندرێس ئینیێستا یاریزانی پێشووی هەڵبژاردەی ئیسپانیا وەكو یەكێك لە باشترین كاروانە وەرزشییەكان خەڵاتێكی تایبەتی پێبەخشرا.

خەڵاتی گڵۆب سۆكەر، ئەگەرچی خەڵاتێكی فەرمی نییە، بەڵام لەسەر ئاستی جیهان دەنگدانەوە و كاریگەری گەورەی هەیە و لەوەتەی ساڵی 2010 بە بەردەوامی ئەو خەڵاتە دابەش دەكرێت و كریستیانۆ رۆناڵدۆ زۆرترین خەڵاتی باشترینی ساڵی گڵۆب سۆكەری بردووەتەوە.