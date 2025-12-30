خالید كردغلی لە گەڕانەوەی بۆ یانەكانی كوردستان نزیك دەبێتەوە
خالید كردغلی، بەرگریكاری سووری لە گەڕانەوەی بۆ خولی ئەستێرەكانی عێراق و هەرێمی كوردستان نزیك دەبێتەوە و رەنگە چارەنووسی لە نێوان یانەكانی نەورۆز و دهۆك یەكلایی بكرێتەوە.
خالید كردغلی بەرگریكاری لای چەپی هەڵبژاردەی سووریا وەرزی رابردوو 38 یاری بە درێسی یانەی هەولێر كرد و 3 گۆڵیشی تۆمار كرد، ئەم وەرزەش یاریی بۆ یانەی ئەلجەدیدی سووریا دەكات.
بەگوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24، ئەو بەرگریكارە تەمەن 28 ساڵەی پێشووتری یانەی هەولێر لە لایەن یانەكانی نەورۆز و دهۆك پەیوەندی پێوەكراوە، بەڵام بابەتەكە راگیراوە و هەموولایەك چاوەڕێی چارەنووسی خولەكە دەكەن بۆ ئەوەی دڵنیابنەوە كام پێشنیاز بۆ تەواوكردنی ئەم وەرزەی خولی ئەستێرەكانی عێراق هەڵدەبژێرن، بەتایبەتی پێشنیازی یەكەم رێگە بە یانەكان دەدات ژمارەی یاریزانە پیشەگەرەكانیان بۆ 8 یاریزان زیاد بكەن.
خالد كردغلی لە بۆرسەی یاریزانان لە ترانسفێر ماركێت نرخی سەرووی 300 هەزار یۆرۆیە و لە هاوینی ئەمساڵ گرێبەستەكەی لەگەڵ یانەی ئەلجەدید كۆتایی دێت.