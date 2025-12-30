ئاسایشی هەولێر دەستگیرکردنی بکوژی ژن و مێردەکەی شاوێسی ڕاگەیاند

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتیی ئاسایشی هەولێر ڕایگەیاند، تۆمەتبارێکیان دەستگیرکردووە، تۆمەتبارە بە کوشتنی ئافرەت و پیاوێک، هەروەها ڕێککاری یاسای بەرانبەر گیراوەتەوە بەر.

ئەمڕۆ سێشەممە، 30ـی کانوونی یەکەمی 2025، بەڕێوەبەرایەتیی ئاسایشی هەولێر، ڕایگەیاند:شەوی ڕابردوو لە تاوانێکی کوشتن لە کۆمەڵگەی شاوێس سەر بە پارێزگای هەولێر ئاگادار کراینەوە، دەست بەجێ تیمەکانی ئاسایشی هەولێر بەدواداچونیان بۆ کرد، بە فەرمانی دادوەری لێکۆڵینەوەی ئاسایشی هەولێر تۆمەتبارێکیان دەستگیر کرد بەناوی (ی ، ف ، ر).

ئاسایشی هەولێر ئاماژە بەوە داوە، تۆمەتبار لە لێکۆڵینەوەی سەرەتای دانی بە تاوانەکەیدا ناوە، لە سەر کێشەیەکی کۆنی کۆمەڵایەتی هەڵساوە بە کوشتنی ئافرەتێک و پیاوێک بەناوەکانی (أ، ف ، ر) و ( و ، ا )، هەروەها ڕێكکاری یاسای بەرانبەر گیراوەتە بەر و پەراوی لێکۆڵینەوەی ئاراستەی دادگا کراوە.