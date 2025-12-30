مەسرور بارزانی پیرۆزبایی لە جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق دەکات

پێش 31 خولەک

سێشەممە، 30ـی کانوونی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە پەیامێکدا بە بۆنەی هەڵبژاردنی فەرهاد ئەترووشی بە جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، گەرمترین پیرۆزبایی لە ناوبراو کرد و ئومێدی سەرکەوتنی لە ئەرکە نوێیەکەی بۆ خواست.

سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، بە فەرهاد ئەترووشی دەڵێت: هیوادارم بەڕێزتان بە هاوکاری و هەماهەنگیی لەگەڵ دەستەی سەرۆکایەتیی و ئەندامانی پەرلەمانی عێراق، بتوانن خزمەتی بەرژەوەندییەکانی گشت هاووڵاتی و پێکهاتەکانی عێراق بکەن و لە هەمانکاتدا ، داکۆکی لە مافە دەستوورییەکانی خەڵکی کوردستانیش بکەن.