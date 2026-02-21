سەرۆکی شارەوانی هەولێر: 34 هەزار پارچە زەوی دابەشکراوە و ئامادەکاری بۆ قۆناغی شەشەم دەکرێت

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکی شارەوانی هەولێر ڕایگەیاند، لە چوارچێوەی فەرمانەکانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ دابینکردنی نیشتەجێبوون، تاوەکو ئێستا پێنج قۆناغی دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەراندا کۆتایی هاتووە و تیمەکانیان خەریکی ئامادەکاریی چڕن بۆ دەستپێکردنی قۆناغی شەشەم.

شەممە 21ی شوباتی 2026، کارزان عەبدولهادی، سەرۆکی شارەوانی هەولێر، نوێترین پێشهاتەکانی پڕۆسەی دابەشکردنی زەوی ئاشکرا کرد و ئاماژەی بەوە کرد لەسەر فەرمانی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پڕۆسەکە بە سەرکەوتوویی بەڕێوەدەچێت و تاوەکوو ئێستا لە پێنج قۆناغی جیاوازدا نزیکەی 34 هەزار پارچە زەوی بەسەر فەرمانبەرانی شایستەدا دابەشکراوە.

سەرۆکی شارەوانی هەولێر مژدەی دەستپێکردنی هەنگاوی نوێی دا و ڕایگەیاند: تیمە هونەری و کارگێڕییەکانمان بە شەو و ڕۆژ لە کاردان و خەریکی ئامادەکاریی پێویستن بۆ دەستپێکردنی قۆناغی شەشەمی دابەشکردنی زەوی، تاوەکوو لە زووترین کاتدا بکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە.

لە کۆتایی لێدوانەکەیدا، کارزان عەبدولهادی جەختی لەوە کردەوە، پڕۆسەکە بەردەوام دەبێت و هیچ فەرمانبەرێکی شایستە بێبەش ناکرێت و دڵنیایی دا و گوتی: تاوەکو یەک فەرمانبەر مابێت کە مەرجە یاساییەکانی تێدابێت و سوودمەند نەبووبێت، پڕۆسەکە ناوەستێت و هەمووان لە وەرگرتنی زەوی سوودمەند دەبن.