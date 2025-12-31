ئێران یاداشتنامەیەکی ناڕەزایەتی ئاراستەی نەتەوەیەکگرتووەکان کرد

پێش کاتژمێرێک

عەباس عراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران، بە فەرمی داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد هەڕەشەکانی ئەمەریکا دژی تاران وەک "پێشێلکارییەکی ئاشکرای یاسا نێودەوڵەتییەکان" بناسێنن.

وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند، عراقچی نامەیەکی ناڕەزایەتی ئاراستەی ئەنتۆنیۆ گۆتێرێز، ئەمینداری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕافایل گرۆسی، بەڕێوەبەری ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی کردووە. لە نامەکەدا هاتووە؛ لێدوانەکانی واشنتن "ئیستفزازیین" و پێشێلکاری میساقی نەتەوە یەکگرتووەکانن، هەروەها جەختی کردووەتەوە ئەمەریکا بەرپرسیار دەبێت لە هەر لێکەوتەیەکی مەترسیداری ئەم هەڕەشانە.

ڕۆژی دووشەممە، 29ـی کانوونی یەکەمی 2025،دۆناڵد ترەمپ لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لەگەڵ بنیامین ناتانیاهۆ ڕایگەیاند، ئەگەر ئێران بەردەوام بێت لە پەرەپێدانی بەرنامە ئەتۆمی و مووشەکییەکەی، پشتیوانی لە لێدانی سەربازیی زیاتر دەکات. ئەمە لەکاتێکدایە لە مانگی حوزەیرانی ڕابردوودا، ئیسرائیل بە بەشداری ئەمەریکا چەند دامەزراوەیەکی ئەتۆمی ئێرانی بۆردومان کرد، دواتر بووە هۆی ئاڵوگۆڕی هێرشی ڕاستەوخۆ لە نێوان هەردوولادا بۆ ماوەی 12 ڕۆژ.

سەرەڕای هەڕەشەکان، تاران ئیرادەی خۆی بۆ دووبارە بنیاتنانەوەی ئەو دامەزراوانەی زیانیان بەرکەوتووە دووپاتکردەوە. وەزیری دەرەوەی ئێران ئاماژەی بەوە کردووە؛ وڵاتەکەی بەردەوام دەبێت لە پەرەپێدانی پیشەسازی ئەتۆمی و دروستکردنی وێستگەی نوێی وزە، لە هەمان کاتدا ئامادەیی خۆی نیشانداوە بۆ گرتنەبەری ڕێوشوێنی پێویست بۆ دروستکردنی متمانە لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی.

ئەم هەڵوێستەی عراقچییش دوای لێدوانەکانی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا دێت سەبارەت بە ئەگەری هێرشکردنە سەر دامەزراوە ئەتۆمییەکانی ئێران.