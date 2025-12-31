پێش 5 خولەک

دوای چەند ساڵێک لەداواکاری بۆ بە هەرێمکردنی بەسرە ئێستا جارێکی دیکە بابەتەکە بەگەرمی هاتووەتە بەرباس،

کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان فۆڕمی کۆکردنەوەی واژۆی بۆ ئەو مەبەستە بڵاوکردۆتەوە، چالاکوان و ڕێکخراوەکانی ئەو پارێزگایەش بەپشتبەستن بە دەستوور کار بۆ ئەم پرسە بۆدەکەن و دەڵێن: پاشگەز نابنەوەو هەرێمی بەسرە دەبێ ببێتە ڕاستی.

باوکی یاسین، شۆفێری تەکسی بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند؛ هیوای هەبوونی شەقاممان هەیە و گەنجانەكانمان كاربكەن، چونكە بەڕاستی تاوان و دزیكردن و ماددەی هۆشبەر زۆر زۆر بوون، لەبەر ئەوەی كار نییە، ئەوانیش دەیانەوێت بخۆن و بخۆنەوە و ژیانیان باشتر بكەن، بەڵام ناتوانن، هۆكارەكەشی حكوومەتە.

بەسرە پایتەختی ئابووری عێراقەو سەدا 90 داهاتی عێراق دابین دەکات، بەڵام خەڵکەکەی تەنانەت ئاوی خواردنەوەیان نییە. بەهۆی ئەو پشتگوێخستنەی شارەکەیانەوە دەسەڵاتی ناوەند ڕەتی دەکەنەوە هەرێمی سەربەخۆ بەبژاردەیەکی درووست دەزانن.

حامید حوسێن، هاووڵاتی دەڵێت: پشتیوانی لە هەرێمی بەسرە دەكەم، یەكەم لەبەرئەوەی بەسرە پایتەختی ئابووریی عێراقە، دووەم بەندەرەكان و هەموو شتێك لێرەیە بۆیە پشتیوان لەهەرێم بەسرە دەكەین.

کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان لەڕێگەی دابەشکردنی فۆڕمی ڕاپرسییەوەگڵۆپی سەوزی بۆ هەرێمبوونی بەسرە هەڵکردووە.

ڕێکخراوەکان و چالاکوانانیش هەوڵەکانیان چڕکردۆتەوەو دەستیان بەکۆکردنەوەی ئیمزاکردووە.

سەمیر ڕەحیم مالیکی- سەرکردە لە جوڵانەوەی میللی بۆهەرێمی بەسرە گوتی: داوای بەهەرێمبوونی بەسرەمان كردووە، لەبەرئەوەی دەستووری و یاساییە، هەروەها حكوومەت زۆر بەسرەی پەراوێز خستووە، لەپێناو داهاتووی منداڵەكانمان و سوومەندبوونی لە خێروبێرەی پارێزگاكەمان داوای بەهەرێمبوونمان كردووە، ئەگەر هەموو خێرەوبێرەكەشما پێنادەن بەشێكمان پێ بدەن.

بەبیانووی پێکنەهێنانی حکوومەت دەنگدان لەسەر بەهەرێمبوونی بەسرە دواخرا، پڕۆژەکە بەبێ بەربەست و کيشە نییە و دژبەریشی هەیە، بەڵام خەڵکی بەسرە دەڵێن؛ دەستوور لەسەرووی هەموو ئەوانەوەیە و پاشگەزبوونەوەش لەم هەنگاوە نییە.

ماددەی119ی دەستووری عێراق ماف بە هەر پارێزگایەک دەدات داوای بەهەرێمبوون بکات، ئێستا بەهەرێمبوون لەم پارێزگا دەوڵەمەندەی عێراق لەقسەی سەرزارەوە بووەتە ڕای گشتیی وگەورەو بچووکی ئێرە تەپڵی فیدرالی لێدەدات و دەسەڵاتی ناوەندی ڕەتدەکەنەوە.