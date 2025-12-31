ئەمڕۆ و سبەینێ بارینی بەفر و باران دەستپێدەکاتەوە

پێش 53 خولەک

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، ئەمڕۆ و سبەی شەپۆلێکی بەفر و باران هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە.

بەڕێوەبەرایەتییەکە ئەمڕۆ چوارشەممە 31ی کانوونی یەکەمی 2025، پێشبینییەکانی بۆ کەشوهەوای 48 کاتژمێری داهاتوو بڵاوکردەوە و ئاماژەیداوە، کەشی پێشبینیکراوی ئەمڕۆ ساردو نیمچە هەور دەبێت، پاشان دەگۆرێت بۆ هەوری تەواو لە دوای نیوەڕۆ شەپۆڵێکی بەفر بارین ڕوو لە بەشێک لە سنووری پارێزگای دهۆک، ئیدارەی زاخۆ، مێرگەسوور، ئامێدی، سنووری ئیدارەی سۆران، بەشێک لە ئیدارەی ڕاپەرین و چیای سەفین لە پارێزگای هەولێر دەکات.

هەروەها ئاماژەیداوە، بەهۆی کاریگەریی شەپۆڵەکە ئەگەری نمە بارانیش دەبێت بە تێکەڵی لەسەر ناوچەی جیا جیا . هاوکات پلەکانی گەرما نزم دەبێتەوە و ئاراستەی با بەشێوەیەکی مامناوەند بەرەو باشووری ڕۆژڵات دەبێت و خێراییەکەشی لە هەر کاتژمێرێکدا لە نێوان 10 بۆ 25 کیلۆمەتر دەبێت لە هەر کاتژمێرێکدا.

سەبارەت بە پێشبینییەکانی کەشی سبەی پێنجشەممە 1ی کانوودووەمی 2026، بەڕێوەبەرایەتی گشتیی ئاماژەیداوە، ئاسمان هەوری تەواو دەبێت و کاریگەریی شەپۆلی بەفر بارین لە سنووری پارێزگای دهۆک، ئیدارەی زاخۆ، مێرگەسوور، ئامێدی، سنووری ئیدارەی سۆران، بەشێک لە ئیدارەی ڕاپەرین و چیای سەفین لە پارێزگای هەولێر بەردەوام دەبێت.

هەروەها نمە باران و بارانی مامناوەند لە هەندێ کات و شوێن لە زۆربەی ناوچەکاندا دەبێت، لە شەودا هەندێجار باران بە شێوەی کرێوە دەبارێت.

هەروا خێرایی و ئاراستەی با هەر مامناوەندی بە ئاراستەی باشووری ڕۆژهەڵاتی دەبێت و مەودای بینین لە نێوان 7 تا 9 کیلۆمەتر دەبێت، بەڵام لەو شوێنانەی بەفر و باران دەبارێت بۆ 3 تا 5 کیلۆمەتر کەم دەبێتەوە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی:

هەولێر : 8 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 6 پلەی سیلیزی

دهۆک : 4 پلەی سیلیزی

زاخۆ : 4 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 10 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 6 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 13 پلەی سیلیزی