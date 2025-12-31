پەیامی سەرۆک بارزانی بە بۆنەی سەری ساڵی نوێ

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکی بارزانی بە بۆنەی سەری ساڵی نوێ، پیرۆزبایی لە خانەوادەی شەهیدان، پێشمەرگە قارەمانەکان و سەرجەم خەڵکی کوردستان دەکات، هاوکات هیوادارە ساڵی تازە، ساڵی خێر، خۆشی و بەختەوەری بۆ کوردستان، عێراق و هەموو جیهان بێت.

چوارشەممە، 31ـی کانوونی یەکەمی 2025، سەرۆک بارزانی، بە بۆنەی سەری ساڵی نوێ، پەیامێکی پیرۆزبایی بڵاو کردەوە.

هەر لە پەیامەکەدا، سەرۆک بارزانی پیرۆزباییەكی گەرم لە خانەوادەی سەربەرزی شەهیدان، پێشمەرگە قارەمانەكان، پێكهاتە ئایینی، نەتەوەییەكان و سەرجەم خەڵكی خۆشەویستی كوردستان دەکات.

سەری ساڵی نوێ

سەری ساڵی نوێی زایینی بریتییە لە یەکەم ڕۆژی ساڵ بەپێی ڕۆژژمێری گریگۆری، کە دەکەوێتە 1ـی کانوونی دووەمی هەموو ساڵێک.

ئەم ڕۆژە وەک بۆنەیەکی جیهانی بۆ ئاهەنگگێڕان بە بۆنەی ماڵئاوایی لە ساڵی ڕابردوو و دەستپێکردنی ساڵێکی نوێ دیاریی کراوە.

سەری ساڵی نوێ لە هەرێمی کوردستان

لە هەرێمی کوردستانیش هاوشێوەی وڵاتانی جیهان، گرنگی بەم بۆنەیە دەدرێت، شارەکان دەڕازێنرێنەوە بە دارەکانی سەری ساڵ (کریسمس) و ڕووناکی جۆراوجۆر.

هەروەها خەڵکی زۆر جار لە دەرەوە، لە شوێنە گشتییەکان، ڕێستۆرانتەکان، یان لە ماڵەوە خوانێکی تایبەت ئامادە دەکەن.