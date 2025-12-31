هاتوچۆی دهۆک هۆشداری بە هاووڵاتییان و شۆفێران دەدات

پێش 36 خولەک

لە سنووری پارێزگای دهۆک بەهۆی سەرما و بەفربارینەوە، زۆربەی شەقامەکان بووەنەتە بەستەڵەک و چەند شەقامێکیش داخراون.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 31ـی کانوونی یەکەمی 2025، چەکدار جەمال، پەیامنێری کوردستان24، لە دهۆک ڕایگەیاند: سەرمایەکی توند دهۆک و دەورووبەری گرتووەتەوە، بەهۆیەوە زۆربەی شەقامەکان بووەنەتە بەستەڵەک و ئاستەنگ بۆ هاتوچۆی شۆفێران دروستبووە.

یەکێک لەو پۆلیسانەی لە ئێشگری دابوو قسەی بۆ پەیامنێری کوردستان24، کرد و ڕایگەیاند: زۆربەی شەقامەکان بەستوویانە، شەو و ڕۆژ لە ئەرکداین بۆ ئەوەی هاوکاری شۆفێران بکەین و تووشی ڕووداوی هاتوچۆ نەبن.

هەروەها داوا لە هاووڵاتییان و شۆفێران دەکات، ئەگەر بۆ کاری پێویست نەبێت نەچنە دەرەوە چونکە مەترسی دروست دەکات، ئەمە جگە لەوەی بەشێک لە شەقامەکان بەهۆی بەستەڵەکەوە لەلایەن تیمەکانی پۆلیسی هاتوچۆوە داخراون.

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، هۆشداری هاتنی شەپۆلێکی دیکەی بەفر و باران بە هاووڵاتییان دا، لە ئێوارەی ئەمڕۆوە لە سنووری پارێزگای دهۆک و ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ و سۆران بەفر بارینی گرتووەتەوە.