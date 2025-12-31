فەرهاد ئەترووشی: ساڵی نوێ ببێتە ساڵی خێر و خۆشی بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان

پێش کاتژمێرێک

جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، بە بۆنەی هاتنی ساڵی نوێیەوە، وێڕای پێشکەشکردنی گەرمترین پیرۆزبایی و جوانترین هیوا بۆ ڕۆڵەکانی گەل، هیوای خواستووە کە ساڵی نوێ ببێتە مایەی خێر و خۆشی و بەرپاکردنی ئاشتی و ئارامی بۆ هەمووان.

چوارشەممە، 31ـی کانوونی یەکەمی 2025، فەرهاد ئەمین ئەترووشی، جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، بە بۆنەی سەی سەری ساڵی نوێی زاینییەوە پەیامێکی بڵاو کردەوە.

جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، لە پەیامەکەدا دەڵێت: گەرمترین پیرۆزبایی و جوانترین هیوا ئاراستەی ڕۆڵەکانی گەلی عێراق بە هەموو پێکهاتە، چین و توێژەکانییەوە و کەسوکارمان لە هەرێمی کوردستان دەکەین، هیواخوازین ساڵی نوێ، ساڵی خێر، ئاشتی و ئارامی بێت.

فەرهاد ئەترووشی، لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا ئاماژەی بەوە داوە، کە ئەم بۆنەیە تەنیا گۆڕینی ساڵ نییە، بەڵکو دەرفەتێکی گرنگە بۆ پتەوکردن و چەسپاندنی بەهاکانی لێبووردەیی و پێکەوەژیانی ئاشتییانە لە نێوان سەرجەم چین و توێژەکاندا.

هاوکات ناوبراو جەختی لەسەر گرنگیی یەکخستنی هەوڵەکان و هەماهەنگیی هاوبەش کردەوە لەپێناو بونیاتنانی دەوڵەتێکی دامەزراوەیی بەهێز، بە شێوەیەک کە وەڵامدەرەوەی خواست و هیواکانی هاووڵاتییان بێت لە دابینکردنی ئاسایش، بەدەستهێنانی خۆشگوزەرانی و چەسپاندنی دادپەروەریی کۆمەڵایەتی لە وڵاتدا.

سێشەممە، 30ـی کانوونی یەکەمی 2025، فەرهاد ئەمین ئەترووشی، بە زۆرینەی دەنگی ئەندامانی پەرلەمانی عێراق، بە جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمان هەڵبژێردرا.