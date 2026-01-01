مەکتەبی سیاسی پارتی لەبارەی پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق کۆدەبێتەوە

پێش دوو کاتژمێر

مەکتەبی سیاسی پارتی کۆدەبێتەوە و پۆستی سەرۆک کۆمار و چەند پرسێکی دیکە تاوتوێ دەکات.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 01ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرچاوەیەکی باڵا لە پارتی دیموکراتی کوردستان بە ماڵپەری کوردستان24ـی ڕاگەیاند، مەکتەبی سیاسیی پارتی بە سەرپەرشتیی سەرۆک بارزانی و ئامادەبوونی جێگرانی سەرۆک، کۆدەبێتەوە.

بە گوێرەی هەمان سەرچاوەی کوردستان24، کۆبوونەوەکە پێشنیوەڕۆی شەممەی داهاتوو، 03ـی کانوونی دووەم، لە پیرمام بەڕێوەدەچێت.

لە کۆبوونەوەکەدا ئەم تەوەرانە تاوتوێ دەکرێن:

1. پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق.

2. پرۆسەی هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتیی پەرلەمانی عێراق لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا.

3. پێکهێنانی حکوومەتی نوێی هەرێمی کوردستان.

4. پێکهێنانی حکوومەتی نوێی فیدراڵ.

5. پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا.

6. دۆخی عێراق و ناوچەکە بە گشتی.

سەرچاوەکەی کوردستان24 ئەوەشی خستەڕوو، جارێ دیار نییە پارتی کاندیدی دەبێت بۆ پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق یان نا، ئەم پرسە و چەندان پرسی دیکە لە کۆبوونەوەکەدا یەکلا دەکرێنەوە.

ئەمە یەکەمین کۆبوونەوەی پارتی دیموکراتی کوردستانە لە دوای بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق و هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتیی پەرلەمان.

لە کۆبوونەوەکانی ڕۆژانی 29 و 30ی کانوونی یەکەمی 2025، پەرلەمانی عێراق دەستەی نوێی سەرۆکایەتیی خۆی بۆ خولی شەشەمی یاسادانان هەڵبژارد. پرۆسەکە بە هەڵبژاردنی هەیبەت حەلبووسی وەک سەرۆکی پەرلەمان، عەدنان فەیحان وەک جێگری یەکەم و فەرهاد ئەترووشی وەک جێگری دووەم کۆتایی هات.

بەپێی ماددەی 72ی دەستوور، دوای هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتیی پەرلەمانی عێراق، ماوەی 30 رۆژ لەبەردەم پەرلەماندایە بۆ هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری نوێی وڵات. دوای ئەوەی هەڵبژێردرا، سەرۆکی نوێی کۆمار کاندیدی گەورەترین فراکسیۆنی پەرلەمان کە بە پێی نەریتیی سیاسی، پشکی پێکهاتەی شیعەیە، ڕادەسپێرێت بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێی فیدراڵ.