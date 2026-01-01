پەرلەمانتارێکی پارتی: سوننە و شیعە پێیان باشە کورد یەک کاندیدی سەرۆک کۆماری هەبێت

پێش 3 کاتژمێر

هەفتەی داهاتوو بۆ دیاریکردنی پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق بە هەفتەیەکی چارەنووسساز دادەنرێت. بڕیارە کۆبوونەوەی چڕ لەنێوان لایەنە سیاسییەکان بەڕێوەبچێت، بەمەبەستی گەیشتن بە ڕێککەوتن و دیاریکردنی کەسێک بۆ ئەو پۆستە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 01ـی کانوونی دووەمی 2026، زیرەک تەیار، ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان، بە کوردستان 24ی ڕاگەیاند، لە هەفتەی داهاتوودا کۆبوونەوە لەنێوان لایەنە سیاسییەکان ئەنجام دەدرێت. ئامانجی کۆبوونەوەکان یەکخستنی بۆچوونەکانە لەبارەی دیاریکردنی کەسێک بۆ پۆستی سەرۆک کۆمار، بۆ ئەوەی هەمووان یەک دەنگ بن.

ئەو پەرلەمانتارە باسی لەوەش کرد، پارتی دیموکراتی کوردستان پێداگرە لەسەر ئەوەی ئەو پۆستە مافی کوردە، نەک لایەنێکی دیاریکراو. وەک خۆی گوتی، لایەنە شیعە و سوننەکانیش پێیان باشە کورد بە یەک کاندید بەشداری لەو پرۆسەیەدا بکات.

بەپێی نەریتی سیاسی لە عێراقی دوای ساڵی 2003، پۆستی سەرۆک کۆمار پشکی کورد بووە. ئەم پۆستە بەرزترین پۆستی ئیدارییە لە وڵاتدا و ماوەی سەرۆکایەتییەکە 4 ساڵە و تەنیا بۆ یەک خولی دیکە نوێ دەکرێتەوە. لە دوای هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی عێراق، بەپێی دەستوور، پەرلەمان 30 ڕۆژی لەبەردەمدایە بۆ هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری نوێ. دواتر سەرۆک کۆمار، کاندیدی گەورەترین فراکسیۆنی پەرلەمان بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێ ڕادەسپێرێت.

لە ئێستادا، لەگەڵ کردنەوەی دەرگای خۆکاندیدکردن بۆ پۆستی سەرۆکایەتی کۆمار، چاوەکان لەسەر لایەنە کوردییەکانە. پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان دوو لایەنی سەرەکیی گۆڕەپانەکەن، و چاوەڕوان دەکرێت لە کۆبوونەوەکانی داهاتوودا هەڵوێستی خۆیان یەکلا بکەنەوە.

بڕیارە شەممەی داهاتوو، 03ـی کانوونی دووەم، مەکتەبی سیاسیی پارتی بە سەرپەرشتیی سەرۆک بارزانی کۆببێتەوە بۆ تاوتوێکردنی ئەم پرسە. لەلایەکی دیکەوە، یەکێتیش جەخت لەوە دەکاتەوە کاندیدی خۆی بۆ ئەو پۆستە دەبێت.