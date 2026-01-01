"ڤینسیۆس هێڵی سووری بەزاندووە"

ریال مەدرید دەیەوێت لە قەیرانی ڤینسیۆس رزگاری بێت

پێش کاتژمێرێک

ریال مەدرید لە هەوڵەكانی بەردەوامە بۆ یەكلاییكردنەوەی چارەنووسی ڤینسیۆس جۆنیۆر، كارگێری یانەكە لەنێو دڵەڕاوكێ و قەیرانێكی قووڵدا دەڕوانێتە داهاتووی هێرشبەرە بەرازیلییەكە، هەرچەندە ڤینی خواستی خۆی بۆ مانەوە لە یانەكە دەربڕیوە، بەڵام ریال مەدرید دوو مەرجی بۆ نوێكردنەوەی گرێبەستی ئەو یاریزانە داناوە.

رۆژنامەی ئاسی ئیسپانیا، لە راپۆرتە هەواڵێكدا رایگەیاندووە ڤینسیۆس جۆنیۆر هێڵی سووری بەزاندووە و پەیوەندی لەگەڵ راهێنەر و هاندەرانی ریال مەدرید و یانەكانی دیكەش لە دۆخێكی ئاڵۆز دایە.

گرێبەستی ڤینسیۆس لەگەڵ ریال مەدرید تەنیا 18 مانگی ماوە، فلۆرێنتینۆ پێرێز پێشتر هەوڵی دا گرێبەستەكەی لەگەڵ ڤینی نوێ بكاتەوە، بەڵام ئەو یاریزانە خواستە داراییەكانی زیادی كردووە و داوای مووچەیەكی زیاتری كرد، ئەمەش لە لایەن یانەكە ڕەتكرایەوە، ئێستا ڤینی كەمێك لە خواستە داراییەكانی كەمكردووەتەوە، لە یەكەمین ساتەكانی ساڵی 2026 لە ئینستاگرام نووسیویەتی: هیوادارین ساڵی نوێ ببێتە ساڵی خۆشی و سەركەوتن، بۆ هەمیشە ریال مەدرید.

سەرچاوەكە نووسیویەتی: ریال مەدرید و ڤیسینۆس هەردووكیان دەیانەوێت گرێبەستەكە نوێ بكەنەوە، بەڵام ریال مەدرید دوودڵە، لەگەڵ ئەوەشدا فلۆرێنتینۆ پێرێز پێیوایە دۆزینەوەی یاریزانێكی هاوشێوەی ڤینی كەمە و دەتوانێت خەونی زیاتری ریال مەدرید بكاتە راستی.

ئاس هێمای بۆ ئەوەش كردووە سەرۆكی ریال مەدرید نوێنەرانی یانەكەی راسپاردووە گفتووگۆ لەگەڵ ڤینسیۆس بكەن بۆ ئەوەی گرێبەستەكەی نوێ بكاتەوە، بە دوو مەرجێك، یەكەمیان خواستە داراییەكانی كەم بكاتەوە، دووەمیان رەفتارەكانیشی باشتر بكات.

ڤینی لە هاوینی 2018 بەرامبەر بە 45 ملیۆن یۆرۆ لە فلامینگۆی بەرازیلییەوە روویكردە ریال مەدرید و ئێستا لە بۆرسەی یاریزانان نرخی بە 150 ملیۆن یۆرۆ جێگیر كراوە، ڤینی لە سەرجەم پاڵەوانێتییەكان لە كۆی 346 یاری، 111 گۆڵ و 94 ئاسیستی كردووە و دوو نازناوی چامپیۆنزلیگ، 3 نازناوی لالیگا، 3سووپەری ئیسپانیا، 2 جامی جیهانی یانەكان، جامی كیشوەرەكان و جامی شای لەگەڵ ریال مەدرید بەدەستهێناوە.