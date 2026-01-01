پێش کاتژمێرێک

کیم جۆنگ ئون ستایشی هاوپەیمانییەکەی لەگەڵ ڕووسیا دەکات و هەواڵگریی ڕۆژئاواش ژمارەی کوژراوەکان ئاشکرا دەکات.

کیم جۆنگ ئون، سەرۆکی کۆریای باکوور، لە گوتارێکی فەرمیدا بە بۆنەی سەری ساڵی نوێوە، بە ئاشکرا ستایشی جێگیرکردنی سەربازانی وڵاتەکەی لەپاڵ هێزەکانی ڕووسیا لە شەڕی ئۆکراینادا کرد. ناوبراو ئەم هەنگاوەی وەک بەشێک لە بەهێزکردنی "هاوپەیمانییەکی تێکنەشکێن" لەگەڵ مۆسکۆ وەسف کرد و جەختی لە نزیکیی پەیوەندییە سەربازییەکانی نێوان هەردوو وڵات کردەوە.

هاوکات لەگەڵ ئەم لێدوانانە، ئاژانسە هەواڵگرییەکانی کۆریای باشوور و وڵاتانی ڕۆژئاوا ڕاپۆرتێکی نوێیان دەربارەی تێوەگلانی کۆریای باکوور لەو جەنگەدا بڵاوکردەوە. بەپێی ئامارە مەزەندەکراوەکان، تا ئێستا بەلایەنی کەمەوە 600 سەربازی کۆریای باکوور لە بەرەکانی شەڕدا کوژراون، هەروەها ئاماژە بەوە دراوە کە هەزاران سەربازی دیکەی ئەو وڵاتە بریندار بوونە.