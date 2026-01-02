زۆرترین بەفر لە حاجی ئۆمەران باریوە
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان ئاماری بەفربارینی 24 کاتژمێری ڕابردوو بڵاوکردەوە و شارەدێی حاجی ئۆمەران 53 سانتیمەتری لێ باریوە.
بەگوێرەی پێشبینییەکانی کەشناسی هەرێمی کوردستان کەشی سبەی شەممە 3ی کانوونی دووەمی 2026، لە کاتەکانی بەیانی زوودا لە هەندێک ناوچە ئەگەری دروستبوونی تەم هەیە، بەڵام بەشێوەیەکی گشتیی ئاسمان نیمچە هەور بۆ پەڵە هەور دەبێت.
هەروەها ئاماژەی بە بڕی بەفر بارینی 24 کاتژمێری ڕابردووی سەرتاسەری هەرێمی کوردستان کردووە، بە گوێرەی ناوچەی شاخاوییەکان بەفری باریو تاوەکوو ئێوارەی ئەمڕۆ هەینی 2ی کانوونی دووەمی 2026 بەمشێوەیە بووە:
حاجی ئۆمەران 53
مێرگەسوور 50
کانی ماسی 45
چامانکێ 40
باسنێ 35
بامەرنێ 25
سەسەنگ 24
ئامێدی 20
باتوفە 15
سیدەکان 14
مانگیش 14
دینارتە 11
دێرەلوک 9
ناحیەی هێرۆ 8
زاوێتە 8
شیلادزێ 5
رەواندز 3
هەڵشۆ 5