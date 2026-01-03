هێزەکانی قەڵغانی نیشتمان، کۆنترۆڵی شاری سیئۆنیان کرد

پێش 3 کاتژمێر

هێزەکانی "قەڵغانی نیشتمان"ـی یەمەن بەردەوامن لە پێشڕەوییە فراوانەکانیان لە پارێزگای حەزرەمەوت ڕۆژهەڵاتی یەمەن.

دوای دەستبەسەرداگرتنی ناوچەی ستراتیژی "خەشعە" لە باکووری پارێزگاکە، ئێستا ئەم هێزانە چوونەتە ناو شاری سیئۆن و کۆنترۆڵی جومگە سەرەکییەکانیان کردووە.

هاوکات، عەبدوڵڵا بن حەبیش، بەڕێوەبەری ئاسایشی وادی حەزرەمەوت، کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی ئەنجوومەنی ئینتقالی باشووری (STC) لە هەموو ناوچەکانی وادی پشتڕاست کردەوە.

سالم خانباشی، پارێزگاری حەزرەمەوت، ڕایگەیاند؛ هۆزەکانی ناوچەکە توانیویانە دەست بەسەر فەرماندەیی ناوچەی یەکەمی سەربازیدا بگرن لە شاری سیئۆ. ئاشکراشی کرد، پێشتر داوایان لە هاوپەیمانی عەرەبی کردبوو ڕێگری لە هێزەکانی ئەنجوومەنی ئینتقالی بکەن؛ لە ئەنجامدا ئەو هێزانە لە دەروازەی "ئەلقەتن" لە ڕۆژئاوای سیئۆن کرانە ئامانج و پێش گەیشتنیان بە شوێنی مەبەست بەتەواوی تێکشکان.

لە پێناو پاراستنی ئاسایشی هاووڵاتیان و دامەزراوە گشتییەکان، پارێزگاری حەزرەمەوت داوای لە پاشماوەکانی هێزەکانی STC کردووە دەستبەجێ فڕۆکەخانەی "ڕەیان" لە شاری موکەلا چۆڵ بکەن.

ڕاپۆرتە مەیدانییەکان ئاماژە بەوە دەکەن هێزەکانی قەڵغانی نیشتمان دوای پاککردنەوەی دوایین مۆڵگەکانی بەرگریی لە ناوچەکانی ئێستا، پلانیان هەیە بەرەو باشوور و شاری "موکەلا" (ناوەندی پارێزگاکە و گرنگترین شاری کەناراوەکان) پێشڕەوی بکەن.

پارێزگای حەزرەمەوت نزیکەی سەدا 36ـی ڕووبەری یەمەن پێکدەهێنێت، بەسەر چوار ناوچەی سەرەکیدا دابەش بووە: بیابانی باکوور، وادی حەزرەمەوت، ناوچە فەلاتەکان و کەنار دەریا. هێزەکانی قەڵغانی نیشتمان لە باکوورەوە و لە ناوچەی ستراتیژی "ئەللعەبر"ەوە دەستیان بە هێرشەکە کرد، کە خاڵێکی گرنگی بەیەکبەستنەوەی پارێزگاکانی مەئریب و حەزرەمەوتە، و لەوێوە بەرەو "خەشعە" و پاشان گەورەترین شاری وادی کە سیئۆن پێشڕەوییان کرد.