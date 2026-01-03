سیاسی

مەسرور بارزانی پیرۆزبایی جەژنی یارانی قەوڵتاس لە کاکەییەکان دەکات

کاکەییەکان بەشێکی گرنگی گەلی کوردستانن

کوردستان مەسرور بارزانی جەژنی یارانی قەوڵتاس کاکەییەکان

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پەیامێکی پیرۆزبایی ئاراستەی خوشک و برایانی کاکەیى (یارسانان) کردووە بەبۆنەی هاتنی جەژنى یارانی قەولتاس کە ئەمە دەقەکەیەتی:

بە بۆنەى هاتنی جەژنى یارانی قەولتاس، گەرمترین پیرۆزبایى ئاراستەی گشت خوشک و برایانی کاکەیى (یارسانان) لە کوردستان و جیهان دەکەم، ئومێدەوارم ڕۆژانی جەژن لە خۆشی و ئاسوودەییدا بەسەر ببەن.

کاکەییەکان بەشێکی گرنگی گەلی کوردستانن و خاوەنی خەبات و تێکۆشان و مێژوویەکی پڕ لە سەروەرین لە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی گەلی کوردستاندا و هیوادارم لەگەڵ هەموو پێکهاتەکانی دیکەی کوردستاندا، هەمیشە بە تەبایی و لە ئاشتیدا بژین.

جەژنی قەوڵتاس پیرۆز بێت و هەر لە خۆشی و کامەرانیدا بن.

مەسرور بارزانى
سەرۆکى حکوومەتی هەرێمى کوردستان
