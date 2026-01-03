مەسرور بارزانی پیرۆزبایی جەژنی یارانی قەوڵتاس لە کاکەییەکان دەکات

کاکەییەکان بەشێکی گرنگی گەلی کوردستانن

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پەیامێکی پیرۆزبایی ئاراستەی خوشک و برایانی کاکەیى (یارسانان) کردووە بەبۆنەی هاتنی جەژنى یارانی قەولتاس کە ئەمە دەقەکەیەتی:

بە بۆنەى هاتنی جەژنى یارانی قەولتاس، گەرمترین پیرۆزبایى ئاراستەی گشت خوشک و برایانی کاکەیى (یارسانان) لە کوردستان و جیهان دەکەم، ئومێدەوارم ڕۆژانی جەژن لە خۆشی و ئاسوودەییدا بەسەر ببەن.

کاکەییەکان بەشێکی گرنگی گەلی کوردستانن و خاوەنی خەبات و تێکۆشان و مێژوویەکی پڕ لە سەروەرین لە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی گەلی کوردستاندا و هیوادارم لەگەڵ هەموو پێکهاتەکانی دیکەی کوردستاندا، هەمیشە بە تەبایی و لە ئاشتیدا بژین.

جەژنی قەوڵتاس پیرۆز بێت و هەر لە خۆشی و کامەرانیدا بن.

مەسرور بارزانى

سەرۆکى حکوومەتی هەرێمى کوردستان

2026/1/3