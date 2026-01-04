ئامادەکاری بۆ یادی کیمیابارانی هەڵەبجە دەکرێت

پێش 44 خولەک

لە هەڵەبجە ئامادەکاری بۆ یادی کیمیابارانی شارەکە بەڕێوەچوو و پارێزگای هەڵەبجەش بڵاویکردووەتەوە بۆ ئەمساڵ یادێکی شایستە دەکرێتەوە.

یەکشەممە، 4ـی کانوونی دووەمی 2026، پارێزگای هەڵەبجە ڕایگەیاند: لە کۆبوونەوەی نێوان پارێزگار و لایەنە پەیوەندیدارەکانی پارێزگاکە ئامادەکاری بۆ بەڕێوەچوونی یادی 38 ساڵەی کیمیابارانی شارەکە بەڕێوەچوو.

لە ڕاگەیەنراوەکە دا ئاماژە بەوە کراوە، تاوتوێی پلان و بەرنامەی گشتیی بۆ ساڵڕۆژی یادی 16ـی ئادار کراوە و جەخت لەسەر بەڕێوەچوونی یادێکی شایستە کرایەوە، کە تێیدا ڕەهەندە نێودەوڵەتیی و یاساییەکانی کارەساتەکە و مافە ڕەواکانی خەڵکی ناوچەکە تێیدا بخرێتە ڕوو

هەروەها چەندین پێشنیازی نوێ خرانە ڕوو بۆ ئەوەی ئەمساڵ بە باشترین شێوە یادەکە بەڕێوەبچێت.

ساڵانە لە 16ـی ئادار لە پارێزگای هەڵەبجە و تەواوی شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان یادی کیمیابارانی هەڵەبجە بە چەندین چالاکی و ڕێورەسمی تایبەت دەکرێتەوە.

بە بڕیاری پەرلەمانی کوردستان هەموو ساڵێک لەو ڕۆژە دا، پشووی فەرمییە.