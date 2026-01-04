رێوەڕەسمی جەژنی باتزمی لەلایەن ئیزدییەکان بەڕێودەچێت

پێش 30 خولەک

جەژنی باتزمی یاخود جەژنی پیری ئالی یەکێک لە جێژنە کۆنەکانی نێو ئایینی ئیزدی، ڕێورەسمە ئایینە بەبۆنەی ئەم جەژنەوە بەڕێوەدەچن.

عەبدوڵڵا تەمەن 11 ساڵان، لە ئاوارەیی دا جەژنەکەی دەگڕێت، دوای هاتنی ژمارەیەکی زۆری میوان، دەزووی باسمار لە دەستیان دەکات، ئەم دەزووە واتای بەشداریکردنیان لە جەژن و بەجێهێنانی بەڵێنەکانیانە.

عەبدوڵلا بەرەکات، ئاوارە بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: 11 ساڵە لە ئاوارەیدا جەژن دەگێڕین، خواست و هیوای ئێمە گەڕانەوەیە بۆ زێدی خۆمان، ئەم جەژنەمان پارستووە و سەرەرای ئەوەی چەندین نەهامەتی و ناخۆشیمان بەسەرهاتووە، لەسەر ڕێچکەی باب و باپیرانمان بەردەوام دەبین.

لە ڕێوڕەسمەکانی دیکەی جەژنەکە، نان خواردن وهەڵکردنی چرایە، لەو ڕۆژەنەدا بەیانی زوو کابانی ماڵەوە خواردن بۆ میوانەکان ئامادە دەکات و بە مەبەستی پیرۆزبایکردن سەردانی یەکتر دەکەن.

خانێ حوسێن، هاووڵاتیی شەنگاڵ، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: جەژنێکی پیرۆزی ئێمەیە و هەزاران ساڵە باب و باپیرانی ئەم جەژنەیان زیندووکردوووەتەوە و ئێمەش بەردەوامبین لە بەرزراگرتنی، بۆ ئامادەکردنی خواردن بەیانی زوو لە خەو هەڵدەستین، لەگەڵ ئافرەتانی دیکەی دراوسێ هاوکاری یەکتر دەکەین بۆ ئامادەکردنی خواردن.

یەکەم جەژنی ئیزدییەکانە دەکەوێتە نێوان ساڵی کۆن و نوێ، لە یەکشەممەی ساڵی کۆن و نوێ بەردەوام دەبیت و هەر ڕۆژە و ڕێورەسمی خۆی هەیە، لەنێو کۆمەڵگەی ئیزدیدا بە پیرۆز و تایبەتمەند یادی دەکرێتەوە.