قاهیرە.. کتێبی "سەرۆک بارزانی پیاوی ئاشتی" بڵاو دەکرێتەوە

خەباتی نیو سەدە و دیدگای دەوڵەتداری؛ ژیاننامەی سەرۆک بارزانی لە کتێبێکی نوێدا بە زمانی عەرەبی

پێش 8 خولەک

وەک ڕووداوێکی دەگمەن لە مێژووی پێشانگەی نێودەوڵەتیی کتێب لە قاهیرەدا، نووسەرێکی کورد بە 11 بەرهەمی جیاواز بەشداریی دەکات؛ دیارترینیان کتێبێکە لەسەر کەسایەتیی سەرۆک بارزانی و ڕۆڵی لە چەسپاندنی ئاشتی و پێکەوەژیاندا. هەروەها نووسەر لە کتێبەکەدا تیشکی خستووەتە سەر وێستگە گرنگەکانی ژیان و خەباتی سەرۆک بارزانی و دیدگاکانی بۆ ئاییندەی عێراق و ناوچەکە.

دەزگای "ئوم ئەلدونیا" بۆ توێژینەوە و بڵاوکردنەوە، کتێبی "مەسعود بارزانی پیاوی ئاشتی"ـی نووسەر و ڕۆژنامەنووس (شێرکۆ حەبیب)ـی نوێنەری پارتی دیموکراتی کوردستان لە قاهیرە بڵاو کردەوە. ئەم بەرهەمە یەکێکە لەو 11 کتێبە نوێیەی نووسەر کە لە میانی بەڕێوەچوونی پێشانگەی نێودەوڵەتیی کتێبی قاهیرە لەم مانگەدا، نمایش دەکرێن.

کتێبەکە لە 192 لاپەڕەی قەبارە مامناوەند پێکهاتووە و کۆکراوەی 17 دیدار و چاوپێکەوتنی میدیایی گرنگە کە لەگەڵ سەرۆک مەسعود بارزانی ئەنجام دراون. لەم دیدارانەدا، سەرۆک بارزانی وەک سیمبوڵێک بۆ ئاشتیخوازيی گەلەکەی، لێبووردەیی و پێکەوەژیان دەردەکەوێت و دیدگایەکی ورد بۆ عێراقێکی فیدراڵی دەخاتە ڕوو کە پارێزەری مافی سەرجەم پێکهاتەکان بێت لەسەر بنەمای دەستووری ساڵی 2005.

هەروەها کتێبەکە تیشک دەخاتە سەر هەڵوێستەکانی سەرۆکی بارزانی، سەبارەت بە خاڵە ناکۆکەکان لەگەڵ بەغدا، ئاییندەی هەرێمی کوردستان، میکانیزمەکانی بنبڕکردنی تیرۆر، هەڵوێستی بەرانبەر ڕێککەوتننامەی سایکس-پیکۆ و ڕەتکردنەوەی دەستوەردانی دەرەکی لە عێراق.

هاوکات سەرۆک بارزانی لەم دیدارانەدا ناڕەزایەتی خۆی بەرانبەر بەکارهێنانی زاراوەی "کەمینەکان" دەربڕیوە و جەختی لەسەر ئەو وتە بەناوبانگەی کردووەتەوە کە دەڵێت: "سەد ساڵ گفتوگۆ لە یەک کاتژمێر شەڕ باشترە".

لە بەشێکی دیکەی کتێبەکەدا، دیدگای سەرۆک بارزانی دەربارەی مەحاڵبوونی گۆڕینی ناسنامەی کەرکووک، باوەڕبوونی تەواو بە سەروەریی یاسا و دامەزراوە دەستوورییەکان و ڕەتکردنەوەی سازشکردن لەسەر مافەکانی کورد ڕوون کراوەتەوە.

هەروەها جەخت لە پەرەپێدانی پەیوەندییە مێژووییەکانی نێوان کورد و میسر کراوەتەوە. کتێبەکە پاشکۆیەکی 16 لاپەڕەیی وێنەی تێدایە، کە یەکێکیان وێنەیەکی تایبەتی سەرۆک بارزانییە لەگەڵ حوسنی موبارەک، سەرۆکی کۆچکردووی میسر.

پێشەکیی نووسەر

شێرکۆ حەبیب لە پێشەکیی کتێبەکەدا دەنووسێت: "نووسین لەسەر کەسایەتییە مەزنەکان کارێکی ئاسان نییە، بە تایبەت ئەوانەی بۆشاییەکی گەورەیان پڕ کردووەتەوە و کاریگەریی قووڵیان لەسەر مێژوو هەبووە."

نووسەر ئاماژە بەوە دەکات، کە مێژووی خەباتی سەرۆک بارزانی کە زیاتر لە نیو سەدەیە بەردەوامە، پڕە لە دەستکەوتی مێژوویی و هەرگیز سازشی لەسەر دۆزی گەلەکەی نەکردووە، بەڵکو هەمیشە هۆکارێک بووە بۆ چەسپاندنی پێکەوەژیان و ئاشتی.

شێرکۆ حەبیب دەڵێت: "ئەو سەرکردەی گەلێکی تینووی ئازادییە، لە تەمەنی 16 ساڵییەوە چەکی شەرەفی هەڵگرتووە و فێری ئەوە بووە جگە لە خوا بۆ کەسی دیکە کڕنوش نەبات."

"گەلی کورد خاوەنی پەیوەندییەکی مێژوویی و پتەوە لەگەڵ گەلی میسردا"

وەلا ئەبوستێت، نووسەر و بەڕێوەبەری دەزگای بڵاوکردنەوەکە، ستایشی ئەو هەوڵەی شێرکۆ حەبیبی کرد و بە "حاڵەتێکی دەگمەن" پێناسەی کرد کە نووسەرێک بە 11 ناونیشانی جیاواز لە یەک کاتدا بەشداری بکات.

ناوبراو جەختی کردەوە کە هەمیشە پەرۆشی بڵاوکردنەوەی مێژووی گەلانی ئازادیخوازە، بە تایبەت گەلی کورد کە خاوەنی پەیوەندییەکی مێژوویی و پتەوە لەگەڵ گەلی میسردا.

دەزگای "ئوم ئەلدونیا" بە نزیکەی 180 ناونیشانی جیاواز لە بوارەکانی ئەدەب، زانست و مەعریفەدا بەشداری لە پێشانگەی نێودەوڵەتیی کتێبی قاهیرە دەکات و لە هۆڵی 1، بەشی A33 پێشوازی لە خوێنەران دەکات.