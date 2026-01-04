فەرهاد ئەترووشی: لیژنەکانی پەرلەمان بە شێوەیەکی کاتی پێکدەهێنرێن

پێش دوو کاتژمێر

جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق ئاشکرای دەکات، تا ئێستا زیاتر لە 40 کەس خۆیان بۆ پۆستی سەرۆک کۆمار کاندید کردووە، بەڵام پارتی و یەکێتی کاندیدیان نییە، جەختیش لەوە دەکاتەوە کە بۆ چارەسەری کێشە داراییەکان و جێبەجێکردنی فیدراڵییەت، دەبێت بە زووترین کات یاسای نەوت و گاز پەسەند بکرێت؛ هاوکات سەبارەت بە لیژنەکانی پەرلەمان گوتی: لیژنەکان بە شێوەیەکی کاتی پێکدەهێنرێن.

یەکشەممە 4ی کانوونی دووەمی 2026، فەرهاد ئەترووشی، جێگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق لە میانی بەشدارییکردن لە بەرنامەی باسی ڕۆژی کوردستان24 گوتی:لە عێراق، پەرلەمان سەنتەری پرۆسەی سیاسییە و ناوەندی دەرکردنی بڕیارە گرنگەکانە، بۆیە پارێزگاریکردن لە پۆستی جێگری سەرۆکی پەرلەمان بۆ کورد زۆر گرنگە.

ئەمڕۆ دەستەی نوێی پەرلەمان یەکەم کۆبوونەوە کرد و تێیدا پێشنیازم کرد، سەرۆکایەتیی پەرلەمان تێڕوانینێکی تایبەتی بە دەسەڵاتی یاسادانان بۆ چوار ساڵی داهاتوو هەبێت، بۆ ئەوەی بەرچاوڕوونیمان هەبێت لە جێبەجێ کرد یاساکان و دیاریکردنی یاسا گرنگەکان و ئەوانیش پێشوازیان لە پێشنیازەکە کرد. گوتیشی: بڕیارە لە کۆبوونەوەی داهاتوو هێڵی گشتیی بۆ سیاسەتی پەرلەمان دابنێین و لیژنەیەک دروست بکەین.

دەبێت یاسای نەوت و گاز دەربکرێت، بۆ ئەوەی فیدراڵیەتی دارایی جێبەجێ ببێت، چونکە بەشێکی زۆری داهاتی عێراق لە ڕێگەی نەوت و گازەوە دابین دەکرێت، بەبێ جێبەجێکردنی یاسا و دەستووریش هەرگیز هیچ کێشەیەک چارەسەر نابێت و دەبێت دەستوور دادوەر بێت.

تاوەکوو ئێستا زیاتر لە 40 کەس خۆی بۆ پۆستی سەرۆک کۆمار کاندید کردووە و پێشبینی دەکەین سبەی ئەو ژمارەیە زیاتریش بێت، بەڵام تاوەکوو ئێستا پارتی و یەکێتی هیچ کاندیدێکی بۆ ئەو پۆستە نەبووە. جەختیشی کردەوە، دەبێت کورد لەبارەی پۆستی سەرۆک کۆمار یەکگرتوو بێت و یەک هەڵوێست بێت.

سبەی لیژنەیەک دروست دەکەین بۆ ئەوەی هەندێک پێوەر دابنێن و چاودێری دابەشکردنی لیژنەکانی پەرلەمان بکەن، گوتیشی: دابەشکردنی لیژنەکانی بەشێوەیەکی کاتی دەبێت و تەنیا بۆ جێبەجێکردنی کارەکانی پەرلەمان دەبێت تاوەکوو حکوومەتی نوێ پێکدەهێنرێت.

سێشەممە، 30ـی کانوونی یەکەمی 2025، فەرهاد ئەمین ئەترووشی، بە زۆرینەی دەنگی ئەندامانی پەرلەمانی عێراق، بە جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمان هەڵبژێردرا.