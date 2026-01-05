قۆناغی دووەمی دابەشکردنی نەوتی سپی دەستپێدەکات

پێش دوو کاتژمێر

بەرپرسی پشکنین لە بەڕێوەبەرایەتی نەوت و کانزاکانی هەولێر، ڕایگەیاند، بەم نزیکانە دەست دەکرێت بە دابەشکردنی نەوتی سپی بەسەر هاووڵاتییانی ناوچە شاخاوییەکان و دەوروبەری هەولێر.

دووشەممە 5ـ کانوونی دووەمی 2026، سالار محەممەد بەرپرسی پشکنین لە بەڕێوەبەرایەتی نەوت و کانزاکانی هەولێر، بە ماڵپەڕی کوردستان24ی، گوت،" بەم نزیکانە دەستدەکرێت بە قۆناغی دووەمی دابەشکردنی نەوتی سپی لە ناوچە شاخاوییەکان و دەوروبەری هەولێر.

ئاماژەی بەوەشکرد، دوای ئەوەی قۆناغی یەکەمی دابەشکردنی نەوتی سپی لە کۆتایی نزیک بووەتەوە ، وابڕیارە دوای گەیشتنی 18 ملیۆن لیتر نەوت لە لایەن حکوومەتی عێراقەوە دەست بە قۆناغی دووەمی دابەشکردنی نەوتی سپی بەسەر هاووڵاتییانی ناوچە شاخاوییەکان و دەوروبەری هەولێر بکرێت.

سالار محەممەد گوتیشی،"لە قۆناغی دوووەمدا هەر هاووڵاتییەک بڕی 100 لیتر نەوتی پێدەدرێت، هاوکات بڕی ئەو پارەیەی کە وەردەگیرێت لە نێوان 32 بۆ 33 هەزار دینار دەبێت.

جەختی لەوەشکردەووە، وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بۆ دابینکردنی نەوت بۆ هاووڵاتییان داوای کردووە عێراق بڕی 45 ملیۆن لیتر نەوت بۆ هەرێمی کوردستان بنێرێت، بەڵام تاوەکو ئێستا عێراق ئەو بڕە نەوتەی نەناردووە، ئەوەشی کە لە قۆناغی یەکەمدا دراوە بە هاووڵاتییان 37 ملیۆن لیتر بووە، بە تەواوی لە لایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە دابینکراوە.

لە بارەی دابەشکردنی نەوتی سپی لە ناوەندی پارێزگای هەولێر، ڕایگەیاند، چاوەڕوانی گەیشتنی ئەو بڕە نەوتەن کە بڕیارە عێراق بۆ هەرێمی کوردستانی ڕەوانە بکات، بە دڵنیاییەوە هەر کاتێک نەوتەکە بگات دەست بە دابەشکردنی دەکرێت.

سەبارەت بەو هاووڵاتییانەی کە تاوەکو ئێستا بڕە نەوتی قۆناغی یەکەمیان وەرنەگرتووە، سالار محەممەد گوتی،"ئەو هاووڵاتییانەی بە هەر هۆکارێک بێت نەوتیان وەرنەگرتووە، دەتوانن سەردانی وێستگەکانی دابەشکردنی نەوت بکەن و نەوتەکەیان وەربگرن، هاوکات پرۆسەکە ڕانەوەستاوە و بەردەوامە.

حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەسەرەتای مانگی تشرینی یەکەمی 2025، بڕیاریدا نەوتی سپی بەسەر هاووڵاتیان دابەش بکات، سەرەتای دابەشکردنەکەش لە ناوچە شاخاوییەکان دەستیپێکرد و دواتر لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان دابەشکرا.

بە گوێرەی نوێترین ئاماری وەزارەتی سامانە سروشتییەکان، تاوەکو ئێستا زیاتر لە 37 ملیۆن لیتر نەوتی سپی کە لە لایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ هاووڵاتییان دابینکراوە، دابەشکراوە.